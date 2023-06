Beursblik: Jefferies blijft positief over vooruitzichten Inpost Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) De vooruitzichten voor Inpost blijven positief. Dit oordeelde analist David Kerstens van Jefferies woensdag.



Tijdens de laatste beleggersdag van Inpost benadrukte het bedrijf het potentieel van de internationale divisie. Jefferies verwacht nu een versnelde uitbreiding in het VK na het oplossen van de logistieke knelpunten door middel van een distributiepartnerschap met Menzies. Dit zal leiden tot een hogere volumegroei, een break-even EBITDA-resultaat in het vierde kwartaal van 2023 en een marktaandeel van 4 procent op langere termijn, tegenover 0,5 procent nu. Ook zal naar verwachting de winstgevendheid van het Franse Mondial Relay toenemen. Ten slotte verwacht Jefferies ook in Polen dat de winstgevendheid zal verbeteren na de recente prijsverhogingen. Kerstens van Jefferies ziet verder dat de internationale samenwerkingen positief kunnen uitpakken en handhaaft dan ook het koopadvies met een koersdoel van 11,50 euro. Bron: ABM Financial News

