Inflatie Australië koelt af in mei

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De inflatie in Australië is in mei een stuk lager uitgekomen dan in april. Dit bleek woensdag uit nieuwe cijfers van het Australische bureau voor de statistiek. De consumentenprijzen stegen in mei met 5,6 procent op jaarbasis. In april kwam de stijging nog uit op 6,8 procent. Daarmee kwam de inflatie uit op het laagste peil sinds april 2022. De Reserve Bank of Australia neemt binnenkort weer een rentebesluit en de verwachting was tot nog toe dat het beleidsorgaan weer zou kiezen voor een verhoging met 25 basispunten, waardoor de rente zou uitkomen op 4,35 procent, maar het is de vraag of die verwachting met de huidige prijsontwikkelingen nog stand houdt. De Australische dollar daalde woensdag met 0,6 procent naar 0,6640 Amerikaanse dollar. Bron: ABM Financial News

