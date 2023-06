Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet. IG voorziet een openingswinst van 40 punten voor de Duitse DAX, een plus van 21 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 14 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag licht hoger nadat de Europese Centrale Bank benadrukte dat de strijd tegen inflatie niet is gestreden, en na signalen van een sterk sentiment bij de Amerikaanse consument en in de Amerikaanse huizenmarkt.

"De opwaartse ruimte voor aandelenmarkten is momenteel beperkt door de hoge waarderingen en de vooruitzichten dat de rente langer hoog blijft dan de markt had ingeprijsd", stelde SPI Asset Management. In het Portugese Sintra zei ECB-voorzitter Christine Lagarde dinsdag dat de centrale bank aanzienlijke progressie heeft geboekt, maar de inflatie nog niet heeft overwonnen.

Positief economisch nieuws kwam dinsdagmiddag uit de Verenigde Staten, waar het consumentenvertrouwen in juni aanzienlijk verbeterde, terwijl er in mei ook fors meer nieuwbouwwoningen werden verkocht dan een maand eerder. Eerder op de dag bleken de nieuwe orders voor duurzame goederen in mei onverwacht te zijn stegen, terwijl de huizenprijzen in april sterker daalden dan in maart.

Eerder op de dag stonden veel Europese beurzen nog lager maar de verliezen waren beperkt. "Ondanks de ontwikkelingen in Rusland afgelopen weekend, blijven de Europese beurzen veerkrachtig", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, die geen zichtbare vlucht naar veilige havens waarnam.



Bedrijfsnieuws

De Europese mededingingswaakhond oordeelt dat een fusie tussen de Spaanse activiteiten van Orange en MasMovil de concurrentie benadeelt en leidt tot hogere prijzen voor consumenten. Orange sloot 0,8 procent hoger.

In Amsterdam ging de aandacht uit naar Prosus, dat een streep zet door de kruisparticipatie van Naspers en Prosus, wat de structuur van de onderneming vereenvoudigt. Een positieve boodschap, aldus analisten van Jefferies. Prosus werd 6,2 procent meer waard.

Ook Just Eat Takeaway.com steeg sterk, op het nieuws dat Prosus zijn belang in rivaal Delivery Hero heeft vergroot van ruim 27 tot bijna 30 procent. Het aandeel JET steeg 7 procent en Delivery Hero ruim 6 procent.

Voor UCB laat de Amerikaanse goedkeuring voor Bimzelx langer op zich wachten. Dat is volgens ING niet positief, maar het management bevestigde wel de prognose voor het boekjaar 2023. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel naar 93,10 euro maar behield het koopadvies. UCB sloot bijna 2 procent lager in Brussel.

Spaanse en Nederlandse banken wonnen terrein. Banco Santander steeg 3,6 procent en ING 1,1 procent. Commerzbank won 2 procent.

In Parijs was Publicis een sterke stijger, evenals betaalbedrijf Worldline.

In Frankfurt was Zalando het populairst met een koerswinst van ruim 2 procent. Rheinmetall en Sartorius waren juist sterke dalers.

Euro STOXX 50 4.305,26 (+0,58%)

STOXX Europe 600 453,09 (+0,09%)

DAX 15.846,86 (+0,21%)

CAC 40 7.215,58 (+0,43%)

FTSE 100 7.461,46 (+0,11%)

SMI 11.142,65 (+0,01%)

AEX 760,56 (+0,40%)

BEL 20 3.479,87 (-0,75%)

FTSE MIB 27.401,09 (+0,58%)

IBEX 35 9.393,00 (+1,28%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag vlak.

De Amerikaanse aandelenbeurzen sloten dinsdag hoger, nadat nieuwe economische cijfers wezen op een veerkrachtige Amerikaanse economie, ondanks de hogere rente.

Maandag boekte de Nasdaq nog zijn grootste daling sinds april. Het was de vijfde daling in zes handelssessies, mogelijk versterkt door winstnemingen van beheerders van beleggingsfondsen nu de maand en het kwartaal op hun einde lopen.

Dinsdag bleek het Amerikaanse consumentenvertrouwen sterk verbeterd in juni, tot het hoogste niveau in zeventien maanden. Ook de orders voor duurzame goederen vielen sterker uit dan was voorspeld, terwijl de huizenprijzen in april voor het eerst in elf jaar tijd een daling op jaarbasis lieten zien.

Handelaren keken ook naar een vergadering van centrale bankiers bij de Europese Centrale Bank in het Portugese Sintra, ECB-voorzitter Christine Lagarde zei dat de centrale bank waarschijnlijk in juli de rente verder verhoogt, en vastberaden is om de inflatie te laten dalen tot 2 procent, "wat er ook gebeurt".

Woensdag zal haar tegenvoeter Jerome Powell van de Federal Reserve in het openbaar spreken. De vrees dat de Federal Reserve de rente langer hoger zal houden, houdt beleggers ook bezig. Eind deze week verschijnen voor de Fed belangrijke inflatiecijfers.

Het sentiment op de mondiale aandelenmarkten werd dinsdag ondersteund door Chinese premier Li Qiang, die zei dat China op koers ligt om zijn economische groeidoelstelling van circa 5 procent in 2023 te halen. Ook zou Beijing beleidsmaatregelen nemen om de markten toegankelijker te maken.

De orders voor duurzame goederen in de VS stegen in mei met 1,7 procent, waar een daling was voorzien.

Grondstoffen en valutamarkten waren relatief rustig. De muiterij in Rusland wordt door beleggers nog steeds schouderophalend afgedaan.

Bedrijfsnieuws

Vliegmaatschappij Delta Air Lines heeft de outlook voor 2023 verhoogd en de verwachtingen voor 2024 gehandhaafd. Het aandeel steeg 6,8 procent.

Drogisterijketen Walgreens Boots Alliance heeft bij de resultaten over het derde kwartaal van het gebroken boekjaar een winstwaarschuwing afgegeven. Het aandeel verloor 9 procent.

MoonLake Immunotherapeutics gaat voor 250 miljoen dollar aandelen uitgeven voor de verdere ontwikkeling van sonelokimab als behandeling van de huidaandoening Hidradenitis Suppurativa (HS), na positieve testresultaten. Het aandeel sloot 13 procent hoger, na een koerswinst van 78 procent maandag.

Lordstown Motors heeft een Chapter 11-faillissementsaanvraag ingediend en zet zichzelf in de etalage. Het aandeel daalde 17 procent.

Generac won 9 procent, nadat persbureau Bloomberg meldde dat de verkoop van generatoren in de regio Texas dramatisch is gestegen volgens de CEO, vanwege een hittegolf.

De maker van 3D-printers Stratasys heeft belangstelling van twee partijen die het bedrijf willen overnemen en van de beurs halen, met name 3D Systems en Nano Dimension. Het aandeel steeg 6 procent.

S&P 500 index 4.378,41 (+1,15%)

Dow Jones index 33.926,74 (+0,6%)

Nasdaq Composite 13.555,67 (+1,65%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld.

Nikkei 225 33.039,79 (+1,5%)

Shanghai Composite 3.170,75 (-0,6%)

Hang Seng 19.098,12 (-0,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0946. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0961 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0956 op de borden.

USD/JPY Yen 144,00

EUR/USD Euro 1,0946

EUR/JPY Yen 157,65

MACRO-AGENDA:

08:00 Consumentenvertrouwen - Juli (Dld)

08:45 Consumentenvertrouwen - Juni (Fra)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

00:00 ECB-symposium Sintra (Por)

00:00 Resultaat stresstesten Federal Reserve

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten