Wall Street sluit hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag hoger gesloten, nadat nieuwe economische cijfers wezen op een veerkrachtige Amerikaanse economie, ondanks de hogere rente.

De S&P500-index steeg 1,1 procent tot 4.378,41 en technologiebeurs Nasdaq sloot 1,6 procent hoger op 13.555,67 punten. De Dow Jones-index steeg 0,6 procent tot 33.926,74 punten.

Maandag boekte de Nasdaq nog zijn grootste daling sinds april. Het was de vijfde daling in zes handelssessies, mogelijk versterkt door winstnemingen van beheerders van beleggingsfondsen nu de maand en het kwartaal op hun einde lopen.

Dinsdag bleek het Amerikaanse consumentenvertrouwen sterk verbeterd in juni, tot het hoogste niveau in zeventien maanden. Ook de orders voor duurzame goederen vielen sterker uit dan was voorspeld, terwijl de huizenprijzen in april voor het eerst in elf jaar tijd een daling op jaarbasis lieten zien.

Handelaren keken ook naar een vergadering van centrale bankiers bij de Europese Centrale Bank in het Portugese Sintra, ECB-voorzitter Christine Lagarde zei dat de centrale bank waarschijnlijk in juli de rente verder verhoogt, en vastberaden is om de inflatie te laten dalen tot 2 procent, "wat er ook gebeurt".

Woensdag zal haar tegenvoeter Jerome Powell van de Federal Reserve in het openbaar spreken. De vrees dat de Federal Reserve de rente langer hoger zal houden, houdt beleggers ook bezig. Eind deze week verschijnen voor de Fed belangrijke inflatiecijfers.

Het sentiment op de mondiale aandelenmarkten werd dinsdag ondersteund door Chinese premier Li Qiang, die zei dat China op koers ligt om zijn economische groeidoelstelling van circa 5 procent in 2023 te halen. Ook zou Beijing beleidsmaatregelen nemen om de markten toegankelijker te maken.

De orders voor duurzame goederen in de VS stegen in mei met 1,7 procent, waar een daling was voorzien.

Grondstoffen en valutamarkten waren relatief rustig. De muiterij in Rusland wordt door beleggers nog steeds schouderophalend afgedaan.

De euro/dollar handelde op 1,0961.

WTI-olie was 2 procent goedkoper dan maandag op 67,94 dollar. Brent-olie kostte 72,73 dollar, een daling van 2,2 procent.

Bedrijfsnieuws

Vliegmaatschappij Delta Air Lines heeft de outlook voor 2023 verhoogd en de verwachtingen voor 2024 gehandhaafd. Het aandeel steeg 6,8 procent.

Drogisterijketen Walgreens Boots Alliance heeft bij de resultaten over het derde kwartaal van het gebroken boekjaar een winstwaarschuwing afgegeven. Het aandeel verloor 9 procent.

MoonLake Immunotherapeutics gaat voor 250 miljoen dollar aandelen uitgeven voor de verdere ontwikkeling van sonelokimab als behandeling van de huidaandoening Hidradenitis Suppurativa (HS), na positieve testresultaten. Het aandeel sloot 13 procent hoger, na een koerswinst van 78 procent maandag.

Lordstown Motors heeft een Chapter 11-faillissementsaanvraag ingediend en zet zichzelf in de etalage. Het aandeel daalde 17 procent.

Generac won 9 procent, nadat persbureau Bloomberg meldde dat de verkoop van generatoren in de regio Texas dramatisch is gestegen volgens de CEO, vanwege een hittegolf.

De maker van 3D-printers Stratasys heeft belangstelling van twee partijen die het bedrijf willen overnemen en van de beurs halen, met name 3D Systems en Nano Dimension. Het aandeel steeg 6 procent.