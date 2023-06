Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gedaald, onder invloed van afnemende zorgen over onrust in Rusland en in afwachting van nieuwe cijfers over de Amerikaanse olievoorraden. De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 2,4 procent lager op 67,70 dollar op de New York Mercantile Exchange. Brent-olie voor september daalde 2,5 procent tot 72,52 dollar. "De kortstondige stijging van de olieprijs maandag door de mislukte militaire coup in Rusland ebt weg door zorgen over meer renteverhogingen door centrale banken, die de vraag naar olie kunnen drukken", stelde analist Axel Rudolph van IG. Woensdag worden de wekelijke cijfers voor de Amerikaanse olievoorraden bekendgemaakt. Economen verwachten een daling met 1,8 miljoen vaten. Slechts één van de elf analisten voorziet een stijging. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.