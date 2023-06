'UBS ontslaat 35.000 medewerkers van Credit Suisse' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) UBS wil ongeveer 35.000 medewerkers van Credit Suisse gaan ontslaan, na de noodgedwongen overname van de laatstgenoemde bank door zijn ZWitserse rivaal eerder dit jaar. Dat meldde persbureau Bloomberg dinsdag. Het gaat om meer dan de helft van het personeel van Credit Suisse. Zakenbankiers, handelaren en ondersteunende medewerkers in Londen, New York en delen van Azië zullen het hardst worden geraakt door de ontslagronde, volgens het bericht, dat is gebaseerd op anonieme bronnen. De ontslagen zullen in drie rondes vallen waarvan de eerste volgende maand begint. Het zou gaan om ongeveer 30 procent van de medewerkers van UBS en Credit Suisse samen. Bron: ABM Financial News

