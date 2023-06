Europese beurzen sluiten licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag licht hoger gesloten nadat de Europese Centrale Bank benadrukte dat de strijd tegen inflatie niet is gestreden, en na signalen van een sterk sentiment bij de Amerikaanse consument en in de Amerikaanse huizenmarkt.

De brede STOXX Europe 600 index sloot fractioneel hoger op 452,90 punten. De Duitse DAX steeg 0,2 procent naar 15.846,86 punten. De Franse CAC 40 klom 0,4 procent tot 7.215,58 punten. De Britse FTSE sloot 0,1 procent hoger op 7.461,46 punten.

"De opwaartse ruimte voor aandelenmarkten is momenteel beperkt door de hoge waarderingen en de vooruitzichten dat de rente langer hoog blijft dan de markt had ingeprijsd", stelde SPI Asset Management. In het Portugese Sintra zei ECB-voorzitter Christine Lagarde dinsdag dat de centrale bank aanzienlijke progressie heeft geboekt, maar de inflatie nog niet heeft overwonnen.

Hoop op staatssteun voor de Chinese economie ondersteunde de prijzen van grondstoffen, stelde Russ Mould van AJ Bell. "De nummer twee in Beijing, Li Qiang, wees op hogere groei in het tweede kwartaal dan in het eerste en zei dat het land beleidsmaatregelen zou nemen om de binnenlandse vraag te vergroten."

Positief economisch nieuws kwam dinsdagmiddag uit de Verenigde Staten, waar het consumentenvertrouwen in juni aanzienlijk verbeterde, van 102,5 naar 109,7, terwijl er in mei ook fors meer nieuwbouwwoningen werden verkocht dan een maand eerder. Eerder op de dag bleken de nieuwe orders voor duurzame goederen in mei onverwacht te zijn stegen, terwijl de huizenprijzen in april sterker daalden dan in maart.

Eerder op de dag stonden veel Europese beurzen nog lager maar de verliezen waren beperkt. "Ondanks de ontwikkelingen in Rusland afgelopen weekend, blijven de Europese beurzen veerkrachtig", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, die geen zichtbare vlucht naar veilige havens waarnam.

De olieprijs daalde. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 1,8 procent in het rood op 68,15 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 73,06 dollar werd betaald, een daling van 1,5 procent.

De euro/dollar steeg en noteerde rond het sluiten van de Europese aandelenbeurzen op 1,0956. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,0906 op de borden. De vraag naar de Amerikaanse munt als veilige haven nam af, maar beleggers moeten voorzichtig zijn met speculeren op een verdere daling van de dollar, stelde ING.



Bedrijfsnieuws

De Europese mededingingswaakhond oordeelt dat een fusie tussen de Spaanse activiteiten van Orange en MasMovil de concurrentie benadeelt en leidt tot hogere prijzen voor consumenten. Orange sloot 0,8 procent hoger.

In Amsterdam ging de aandacht uit naar Prosus, dat een streep zet door de kruisparticipatie van Naspers en Prosus, wat de structuur van de onderneming vereenvoudigt. Een positieve boodschap, aldus analisten van Jefferies. Prosus werd 6,2 procent meer waard.

Ook Just Eat Takeaway.com steeg sterk, op het nieuws dat Prosus zijn belang in rivaal Delivery Hero heeft vergroot van ruim 27 tot bijna 30 procent. Het aandeel JET steeg 7 procent en Delivery Hero ruim 6 procent.

Voor UCB laat de Amerikaanse goedkeuring voor Bimzelx langer op zich wachten. Dat is volgens ING niet positief, maar het management bevestigde wel de prognose voor het boekjaar 2023. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel naar 93,10 euro maar behield het koopadvies. UCB sloot bijna 2 procent lager in Brussel.

Spaanse en Nederlandse banken wonnen terrein. Banco Santander steeg 3,6 procent en ING 1,1 procent. Commerzbank won 2 procent.

In Parijs was Publicis een sterke stijger, evenals betaalbedrijf Worldline.

In Frankfurt was Zalando het populairst met een koerswinst van ruim 2 procent. Rheinmetall en Sartorius waren juist sterke dalers.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag hoger. Rond sluitingstijd in Europa steeg de S&P500-index 0,6 procent tot 4.356,55 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,9 procent.