Prosus aan kop in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag hoger geëindigd, aangevoerd door Prosus. De AEX steeg 0,4 procent op 760,56 punten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets blijven de Europese beurzen veerkrachtig en is er geen zichtbare vlucht naar veilige havens, ondanks de onrust in Rusland.

"Beleggers proberen ondertussen in kaart te brengen hoe de Amerikaanse economie zich gaat ontwikkelen. Daarvoor wordt vooral uitgekeken naar nieuwe cijfers over persoonlijke consumptieve bestedingen in mei, de favoriete inflatiemeter van de Fed, die vrijdag verschijnt", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Verder staan later deze week ook inflatiecijfers uit de eurozone op het programma. Voor die tijd komen centrale bankiers samen in het Portugese Sintra, voor het jaarlijkse symposium van de Europese Centrale Bank. Met name op woensdagmiddag is het programma interessant, met een paneldiscussie waar de voorzitters van de ECB, Federal Reserve, Bank of England en Bank of Japan aan meedoen.

Marktstrategen van Saxo Bank verwachten dat de centrale bankiers vooral zullen herhalen dat ze vastberaden zijn om de inflatie te bestrijden.

ECB-voorzitter Christine Lagarde liet dinsdag al van zich horen, maar herhaalde feitelijk opmerkingen die ze een aantal weken geleden al maakte bij het rentebesluit. De ECB zal de rente in juli waarschijnlijk opnieuw verhogen, aldus Lagarde. Ook blijft onduidelijk wanneer de rentes hun piek bereiken, volgens de ECB-voorzitter.

Op macro-economisch vlak stonden dinsdag alleen Amerikaanse cijfers op de agenda. De orders voor duurzame goederen in de VS stegen in mei onverwacht, hetgeen de Amerikaanse aandelenmarkten een impuls gaf en ook positief doorwerkte in Europa richting de slotbel.

Het Amerikaanse consumentenvertrouwen zoals gemeten door Conference Board, verbeterde in juni, terwijl de nieuwe woningverkopen in de VS in mei sterk stegen.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0956. WTI-olie werd dinsdag een half procent goedkoper en kostte 69 dollar per vat.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging alle aandacht uit naar Prosus, dat naast cijfers ook bekend maakte de eigendomsstructuur te vereenvoudigen door een streep te zetten door de kruisparticipatie van Naspers en Prosus. Een positieve boodschap, aldus analisten van Jefferies, en het aandeel won ruim 6 procent.

NN Group won meer dan anderhalf procent, dankzij een adviesverhoging door Deutsche Bank naar Kopen. Maandag was de verzekeraar ook al één van de grootste stijgers op het Damrak nadat JPMorgan een koopaanbeveling gaf voor de verzekeraar.

De halfgeleiders ASMI en Besi noteerden verliezen tot bijna 2 procent, nadat techbeurs Nasdaq maandagavond in New York meer dan een procent prijs moest geven.

Heineken daalde bijna anderhalf procent. Bank of America verlaagde het koersdoel licht, maar handhaafde het koopadvies.

In de AMX won Just Eat Takeaway ruim 7 procent, in het spoor van Delivery Hero, dat in Frankfurt flink steeg nadat duidelijk werd dat Prosus zijn belang in het Duitse bedrijf heeft uitgebreid.

Corbion verloor nog eens 2 procent na de koersval op maandag. Alfen leverde dik 4 procent in.

In de AScX won Azerion bijna 5 procent, terwijl Vastned ruim anderhalf procent verloor. Avantium won 3 procent. Avantium ontving een zogeheten Critical Guidance Recognition voor zijn bioplastic PEF van de Amerikaanse Association of Plastic Recyclers.

Accsys steeg na cijfers bijna 3 procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot een procent in het groen.