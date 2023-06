Prosus vergrootte belang in Delivery Hero Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Prosus heeft in zijn afgelopen boekjaar het belang in de Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero vergroot. Dit meldde de internetinvesteerder dinsdag bij de rapportage over de jaarcijfers. Het belang in Delivery Hero steeg van 27,28 naar 29,83 procent, aldus Prosus. In het afgelopen boekjaar droeg het Duitse bedrijf voor 2,4 miljard dollar aan opbrengsten bij aan de totale omzet van Prosus. De handelsverliezen die voortkwamen uit het belang in Delivery Hero bedroegen 267 miljoen dollar. "Prosus blijft overtuigd van de vooruitzichten voor Delivery Hero", aldus het bedrijf dinsdag. De maaltijdbezoger tracht winstgevend te worden, en volgens Prosus levert deze focus ook resultaat op. De aangepaste EBITDA-marge steeg van -2,9 naar -1,4 procent afgelopen jaar. Aandelen van Delivery Hero stegen dinsdag bijna 7 procent in Frankfurt. Bron: ABM Financial News

