Beursblik: Bank of America verlaagt koersdoel Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft zijn koersdoel voor het aandeel Heineken verlaagd van 130,00 naar 127,00 euro, met handhaving van het koopadvies. Dat bleek dinsdag uit een analistenrapport.



Voor de halfjaarcijfers op 31 juli verwachten de analisten een zwak tweede kwartaal, met zwakke volumes in Vietnam, Nigeria en andere Zuidoost-Aziatische landen en een verslechtering vergeleken met een jaar eerder in Europa, toen dit kwartaal relatief sterk was, terwijl dit jaar het weer minder meewerkte en Heineken eerder dan concurrenten de prijzen verhoogde.



Dit zou een autonome volumekrimp van de groep met 3,9 procent tot gevolg hebben en een daling van het EBIT-resultaat met 4,2 procent, becijferde Bank of America. Die zwakte is al wel grotendeels aangekondigd en ingecalculeerd.



Toch verwachten de analisten dat de consensusverwachting voor het jaar 2023 na de halfjaarcijfers nog iets omlaag zal worden bijgesteld voor de volumes en het EBIT-resultaat.

Bank of America ziet het EBIT-resultaat zelf nog groeien met 5,0 procent dit jaar, maar rekende eerder nog op een plus van 6,6 procent.



De bank denkt dat Heineken zal vasthouden aan zijn outlook van autonome groei van de EBIT met een middelhoog-tot-hoog enkelcijferig percentage, of in elk geval het middelhoge percentage.



Cruciaal is dat de verkopen in Europa goed blijven na de sterke prijsverhogingen. Een prijsverhoging met 1 procent in Europa levert 100 miljoen euro aan EBIT op, terwijl een EBIT-daling van 30 procent in Vietnam en Nigeria samen 220 miljoen euro aan EBIT kost, rekent Bank of America voor.



Voor Europa rekent Bank of America op een autonome omzetgroei van 11 procent in het tweede kwartaal, bij een volumedaling van 4,2 procent. In Azië en Pacific zouden de volumes met 7,1 procent dalen en Afrika-Midden-Oosten met 4,8 procent. Indonesië, Ethiopië en Egypte zijn de positieve uitzonderingen in deze regio's, terwijl Brazilië, Mexico, Vietnam, Nigeria en Zuid-Afrika minder goed presteren qua volumes.



Volgens Bank of America wordt Heineken ten onrechte verhandeld tegen een korting van 17 procent op sectorgenoten. Daarom blijft het koopadvies staan. Het koersdoel is lager vanwege een recente prijsdaling van consumptiegoederen.

Bron: ABM Financial News