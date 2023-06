Wall Street gaat terughoudende opening tegemoet

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een terughoudende opening tegemoet na een lager slot op maandag. In aanloop naar de openingsbel in New York noteren de futures op de S&P 500 tot 0,1 procent hoger.

Wall Street maakt zich op voor de laatste dagen van juni en het eerste halfjaar.

De S&P 500 is in vijf van de afgelopen zes sessies gedaald door aanhoudende zorgen over een economische vertraging en wat winstnemingen door fondsbeheerders na stevige winsten in bepaalde sectoren in 2023.

"De laatste handelsweek van zowel het kwartaal als het halfjaar zal meestal resulteren in enige herschikking van portefeuilles, vooral gezien de kracht van de mega-cap technologieaandelen tot nu toe dit jaar," aldus Interactive Investor.

De vrees dat de Federal Reserve de rente langer hoger zal houden, houdt beleggers ook bezig. Eind deze week verschijnen voor de Fed belangrijke inflatiecijfers.

Het sentiment lijkt dinsdag nog enigszins ondersteund te worden door opmerkingen van de Chinese premier Li Qiang, die aangaf dat China op koers ligt om zijn economische groeidoelstelling voor 2023, van circa 5 procent, te halen. Ook gaf de premier aan dat Beijing met beleidsmaatregelen komt om de markten toegankelijker te maken.

Op macro-economisch vlak is het dinsdag een drukke middag in de VS met de nieuwe woningverkopen in mei, de huizenprijzen in april en het consumentenvertrouwen in juni.

De orders voor duurzame goederen in de VS verschenen voor de openingsbel en zorgden voor een positieve verrassing. De orders stegen in mei met 1,7 procent, waar een daling met 1,0 procent was voorzien. In april stegen de duurzame orders met 1,2 procent. Dat was een lichte opwaartse bijstelling.

De euro/dollar handelt dinsdagmiddag op 1,0963. WTI-olie is bijna anderhalf procent goedkoper ten opzichte van maandag.

Bedrijfsnieuws

MoonLake Immunotherapeutics heeft een aandelenemissie aangekondigd ter waarde van 250 miljoen dollar. De emissie is onderschreven en kent een extra toewijzing van 37,5 miljoen dollar aan de partijen die de emissie hebben onderschreven. MoonLake Immunotherapeutics wil het geld gebruiken voor de verdere ontwikkeling van sonelokimab. Maandag presenteerde Moonlake positieve studieresultaten met Sonelokimab voor de behandeling van de huidaandoening Hidradenitis Suppurativa (HS). Het aandeel steeg maandag bijna 78 procent en levert daar dinsdag in de voorbeurshandel zo'n 1,5 procent van in.

Lordstown Motors heeft een zogeheten Chapter 11-faillissementsaanvraag ingediend en zet zichzelf in de etalage. Het aandeel daalt ruim 60 procent in de voorbeurshandel.

Delta Air Lines heeft de outlook voor 2023 verhoogd en de verwachtingen voor 2024 gehandhaafd. Dit meldde de Amerikaanse vliegtuigmaatschappij dinsdag in aanloop naar een analistendag. Het aandeel lijkt 2 procent hoger te gaan openen.

Walgreens Boots Alliance heeft bij de resultaten over het derde kwartaal van het gebroken boekjaar een winstwaarschuwing afgegeven. Dit meldde de Amerikaanse drogisterijketen dinsdag. Het aandeel gaat dinsdag een 8 procent lagere opening tegemoet.

Slotstanden

De S&P 500 index daalde maandag 0,5 procent tot 4.328,82 punten, de Dow Jones index sloot nagenoeg vlak op 33.714,71 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent lager op 13.335,78 punten.