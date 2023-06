Beursblik: weinig opwaarts potentieel voor outlook JDE Peet's Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers hoeven niet te rekenen op een betekenisvolle opwaartse bijstelling van de verwachtingen voor 2023 van JDE Peet's, nu de inflatie langer hoog blijft. Dit stelden analisten van Jefferies in een vooruitblik op de halfjaarcijfers van het koffiebedrijf, die begin augustus verschijnen. "Aangezien de koffieprijzen op de spotmarkt vrijwel geen verdere deflatie in 2024 laten zien, met een vertraging van zes maanden, kan de strijd tegen kosteninflatie zich tot in 2024 uitstrekken als er zich verstoringen in de aanvoer voordoen", waarschuwt Jefferies. Dit zal een margedaling van 30 basispunten betekenen in 2023, denken de analisten, wat een autonome groei van de aangepaste EBIT impliceert van 1,1 procent. Dit was eerder 3,0 procent. De winst per aandeel komt dit jaar vermoedelijk 3 procent lager uit op 1,79 euro, met een negatieve valuta-impact van 70 basispunten, denkt Jefferies. JDE Peet's zelf verwacht dat de aangepaste EBIT in 2023 met een laag enkelcijferig percentage zal stijgen. Kijkend naar de eerste zes maanden van het jaar, rekenen de analisten op een autonome omzetgroei van 3,5 procent. Dat is een lichte opwaartse bijstelling, waarbij de verwachte groei het moet hebben van de hogere prijzen, terwijl de volumes vermoedelijk afnemen. De consensus voor de volumeontwikkeling is daarbij met 200 basispunten verlaagd. Verder verwacht Jefferies in de halfjaarcijfers een aangepaste EBIT van 552 miljoen euro, die iets boven de consensus van Visible Alpha ligt van 550 miljoen euro. Het aandeel JDE Peet's, waarop Jefferies een Houden advies heeft, presteert matig sinds een dip in maart, toen Mondelez 7,7 miljoen aandelen verkocht. Als het bedrijf nog meer JDE Peet's-aandelen zou verkopen, zou dit een risico zijn voor beleggers, aldus Jefferies, dat verder een koersdoel heeft van 29,75 euro. Het aandeel JDE Peet's noteert dinsdag licht lager op 27,00 euro. Bron: ABM Financial News

