Europese beurzen vrijwel onveranderd rond middaguur

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag rond de slotnoteringen van maandag in een markt die weinig richtinggevend nieuws te verwerken kreeg. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een verlies van 0,2 procent op 453,70 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van nog geen 0,1 procent naar 15.800,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van eveneens krap 0,1 procent met een stand van 7.181,09 punten. De Britse FTSE noteerde onveranderd 7.454,94 punten. "Ondanks de ontwikkelingen in Rusland afgelopen weekend, blijven de Europese beurzen veerkrachtig", zo vond marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Hoewel de beurzen moeite hebben om in het groen te blijven, is er geen zichtbare vlucht naar veilige havens, wat erop duidt dat beleggers geen heel grote zorgen hebben over wat hen te wachten staat." De macro-economische agenda van vandaag draait geheel om de Verenigde Staten waar vanmiddag achtereenvolgens de orders voor duurzame goederen over mei, de huizenprijzen over april, het consumentenvertrouwen over juni en de nieuwe woningverkopen over mei naar buiten komen. Voor de Amerikaanse vertrouwensindex in juni geldt een verwachting van 104 tegen 102,3 in mei. Sprekers zijn er vandaag van de ECB in Sintra, namelijk Fabio Panetta, Frank Elderson en Isabel Schnabel. Olie noteerde dinsdag lager. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het rood op 68,93 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 73,92 dollar werd betaald, een daling van 0,9 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0938. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0929 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0906 op de borden.



Bedrijfsnieuws Toezichthouders in de Europese Unie op het gebied van mededingingszaken stellen dat de voorgestelde fusie tussen de Spaanse activiteiten van Orange en MasMovil de concurrentie benadeelt en leidt tot hogere prijzen voor consumenten. De koers van het aandeel Orange noteerde 0,3 procent lager. In Amsterdam ging alle aandacht uit naar Prosus, dat naast cijfers ook bekend maakte de eigendomsstructuur te vereenvoudigen door een streep te zetten door de kruisparticipatie van Naspers en Prosus. Een positieve boodschap, aldus analisten van Jefferies. De koers van het aandeel won 8,7 procent. Het uitstel van de Amerikaanse goedkeuring voor Bimzelx is volgens ING niet positief voor UCB, maar het management bevestigde niettemin de prognose voor het boekjaar 2023. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel voor UCB naar 93,10 euro. Het koopadvies blijft evenwel gehandhaafd. De koers van het aandeel UCB gaf in Brussel 2,3 procent prijs. Op de beurs van Parijs noteerde een kleine meerderheid van de koersen van de hoofdaandelen hoger zonder uitschieters. Op de beurs van Frankfurt noteerde de helft van de aandelenkoersen lager met een min van 3,1 procent voor de koers van het aandeel Sartorius en van 4,2 procent voor die van Rheinmetall. De koers van het aandeel Siemens daalde 2,2 procent. Verder viel de koers van het aandeel Zalando op met een winst van 2,4 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index daalde maandag 0,5 procent tot 4.328,82 punten, de Dow Jones index sloot vlak op 33.714,71 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent lager op 13.335,78 punten. Bron: ABM Financial News

