Valuta: euro hersteld

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond 1,0930 dollar en heeft zich na het gedaalde ondernemersvertrouwen in Duitsland in juni weer weten te herstellen, in een markt die wacht op nieuwe impulsen, die wellicht uit Sintra komen.

"Een groot deel van het toekomstige rentebeleid lijkt al te zijn ingeprijsd", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Het is nu wachten op bevestigingen of juist verrassingen", aldus Van der Meer.

Van der Meer schat in dat vertrouwensdata en Amerikaanse inflatiecijfers in combinatie met de ECB bijeenkomst in Sintra en de Amerikaanse bankenstresstest deze week in elk geval op aandacht van de markt kunnen rekenen. De Europese Centrale Bank houdt vandaag het jaarlijkse symposium in het Portugese Sintra.

De macro-economische agenda van vandaag draait geheel om de Verenigde Staten waar vanmiddag achtereenvolgens de orders voor duurzame goederen over mei, de huizenprijzen over april, het consumentenvertrouwen over juni en de nieuwe woningverkopen over mei naar buiten komen.

Voor de Amerikaanse vertrouwensindex in juni geldt een verwachting van 104 tegen 102,3 in mei.

Sprekers zijn er vandaag al van de ECB in Sintra, namelijk Fabio Panetta, Frank Elderson en Isabel Schnabel.

De euro noteerde dinsdag 0,2 procent hoger op 1,0930 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8588 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent tot 1,2727 dollar.