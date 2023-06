Prosus aan kop in vlakke AEX Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend vlak tot licht hoger, onder aanvoering van Prosus. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,3 procent op 759,44 punten. "Op Wall Street hadden beleggers maandag geen enkele boodschap aan de onrust in Rusland", zag investment manager Simon Wiersma van ING. "Na de rally in de voorgaande maanden namen zij wat winst, net als vorige week." De koersen van aandelen die sinds begin dit jaar het sterkst zijn gestegen, zoals Tesla, Nvidia en Meta, stonden onder druk. Ook in Amsterdam leverde techfondsen wat aan waarde in. "Dat is op zich niets bijzonders, heel normaal en ook wel gezond. Bij gebrek aan richtinggevend nieuws, werden de zorgen over mogelijke verdere renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank als excuus voor de winstnemingen gebruikt", aldus Wiersma. "Ondanks de ontwikkelingen in Rusland afgelopen weekend, blijven de Europese beurzen veerkrachtig", zo vond ook marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Hoewel de beurzen moeite hebben om in het groen te blijven, is er geen zichtbare vlucht naar veilige havens, wat erop duidt dat beleggers geen heel grote zorgen hebben over wat hen te wachten staat." Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0938. De olieprijzen koerste krap een procent hoger op 70 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging alle aandacht uit naar Prosus, dat naast cijfers ook bekend maakte de eigendomsstructuur te vereenvoudigen door een streep te zetten door de kruisparticipatie van Naspers en Prosus. Een positieve boodschap, aldus analisten van Jefferies, en het aandeel won maar liefst 8,7 procent. NN Group won daarnaast 0,7 procent, dankzij een adviesverhoging door Deutsche Bank naar Kopen. Maandag was de verzekeraar ook al één van de grootste stijgers op het Damrak nadat JPMorgan een koopaanbeveling afgaf voor de verzekeraar. De halfgeleiders ASML, ASMI en Besi noteerden met verliezen tot 1,8 procent, nadat techbeurs Nasdaq maandagavond in New York meer dan een procent prijs moest geven. In de AMX won Just Eat Takeaway 2,3 procent. Corbion verloor nog eens 1,1 procent na de koersval op maandag. In de AScX won Avantium 2,2 procent. Avantium ontving een zogeheten Critical Guidance Recognition voor zijn bioplastic PEF van de Amerikaanse Association of Plastic Recyclers. Accsys steeg na cijfers 2,3 procent. Bron: ABM Financial News

