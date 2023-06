Fusie Orange en MasMovil in Spanje stuit op bezwaar Brussel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Toezichthouders in de Europese Unie op het gebied van mededingingszaken stellen dat de voorgestelde fusie tussen de Spaanse activiteiten van Orange en MasMovil de concurrentie benadeelt en leidt tot hogere prijzen voor consumenten. Brussel heeft een bezwaar aangetekend tegen het opzetten van de joint venture in Spanje als een vervolg op een diepgravend onderzoek dat in april al begon. Door de fusie neemt het aantal telecombedrijven in Spanje af, wat zal resulteren in significant hogere prijzen voor consumenten. Orange en MasMovil zijn de tweede en vierde grootste telecombedrijven in Spanje. Beide partijen hebben tot 4 september de tijd om de bezwaren van Brussel weg te nemen. Op deze datum zullen toezichthouders met een eindoordeel komen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.