AEX in het groen van start gegaan na koerssprong Prosus

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 0,7 procent hoger op 762,53 punten, terwijl de Midkap 0,4 procent won. Onder de hoofdaandelen ging alle aandacht uit naar Prosus, dat naast cijfers ook bekend maakte de eigendomsstructuur te vereenvoudigen door een streep te zetten door de kruisparticipatie van Naspers en Prosus. Een positieve boodschap, aldus analisten van Jefferies, en het aandeel won maar liefst acht procent. NN Group won daarnaast drie procent, dankzij een adviesverhoging door Deutsche Bank naar Kopen. Maandag was de verzekeraar ook al één van de grootste stijgers op het Damrak nadat JPMorgan een adviesverhoging gaf. De halfgeleiders ASML, ASMI en Besi noteerden met bescheiden verliezen, nadat techbeurs Nasdaq maandagavond in New York meer dan een procent prijs moest geven. In de AMX won Aperam krap twee procent. Corbion verloor nog eens anderhalf procent na de koersval op maandag. In de AScX won Avantium bijna vijf procent. Avantium ontving een zogeheten Critical Guidance Recognition voor zijn bioplastic PEF van de Amerikaanse Association of Plastic Recyclers. Accsys steeg na cijfers ruim 3 procent. Bron: ABM Financial News

