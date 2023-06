Prosus op koers om winstdoelstellingen te halen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Prosus heeft in de tweede helft van het gebroken boekjaar 2023 significante vooruitgang geboekt in het behalen van de strategische doelen voor 2025. Dit maakte de Zuid-Afrikaanse investeerder met een notering aan het Damrak dinsdagochtend bekend met jaarcijfers. Volgens Prosus zorgt het doorlopende inkoopprogramma van eigen aandelen voor meer aandeelhouderswaarde en helpt het ook bij het stroomlijnen van de activiteiten. Prosus is er dan ook van overtuigd dat het zijn winstdoelen voor de eerste helft van 2025 zal halen. De omzet steeg in 2023 op jaarbasis met 16 procent tot 4,9 miljard dollar, waarbij de omzetgroei in maaltijdbezorging met 35 procent extra fors steeg. De omzet uit Payments & Fintech steeg zelfs met 52 procent tot 903 miljoen dollar. E-commerce, de grootste divisie binnen Prosus, boekte een omzetgroei van 16 procent. In de eerste helft van 2025 moet de Ecommerce-portefeuille winstgevend zijn. Afgelopen jaar boekte de divisie nog een verlies van 401 miljoen dollar. Het handelsverlies voor de hele groep kwam uit op 574 miljoen dollar, tegen 537 miljoen dollar een jaar eerder. De marges verbeterde in de tweede jaarhelft met 6 procent. De kernwinst daalde evenwel met 9 procent, door een lagere bijdrage van de deelnemingen. Onder het inkoopprogramma werden verder tot dusver voor 10,5 miljard dollar aan aandelen Naspers en Prosus opgekocht. Er stond 14,9 miljard dollar op de balans, aangejaagd door 4,7 miljard dollar vanwege een uitkering van Meituan in aandelen. Ontkoppeling Prosus en Naspers Ook werd de langverwachte ontkoppeling van Prosus en Naspers aangekondigd. Bij de beleggersdag in december 2022 sprak Prosus al van een "vereenvoudiging" van de structuur van Prosus en Naspers, en sindsdien wacht de markt op een bericht over een mogelijke ontvlechting van de wederzijdse belangen. Deze aankondiging kwam er dinsdag. Naspers en Prosus zullen voortaan hun eigen aandelen gebruiken om aandeelhouders te belonen. Voorheen konden aandeelhouders van Naspers aandelen Prosus ontvangen en vice versa, als onderdeel van het dividend. Bron: ABM Financial News

