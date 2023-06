AEX start handelsdag vermoedelijk in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting licht hoger van start. Futures op de AEX index wijzen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent.

Maandag sloot de AEX tijdens een rustige handelsdag al fractioneel hoger op 757,50 punten.

Op Wall Street koerste techbeurs Nasdaq maandagavond met 1,2 procent wel duidelijk lager, terwijl de Dow Jones index vrijwel vlak sloot.

Tesla sloot zes procent in het rood, na een adviesverlaging door zakenbank Goldman Sachs, terwijl beleggers geld van tafel haalden bij Nvidia, Alphabet en Meta Platforms, die alle drie meer dan drie procent prijs gaven.

De ontwikkelingen in Rusland, waarbij binnen een weekend min of meer een burgeroorlog werd uitgeroepen door het huurlingenleger van Jevgeni Prigozjin, en ook weer werd afgeblazen, leken de markten aan het begin van de week niet sterk in beweging te zetten, hoewel het wel bijdroeg aan de onzekerheid, zag IG.

Oliebeleggers leken niet onder de indruk en de Amerikaanse olie-future sloot maandagavond nipt hoger in New York op 69,37 dollar per vat. Vanochtend koerst de WTI-future ruim een half procent in het groen.

Het beeld op de Aziatische aandelenmarkten is daarnaast vanochtend overwegend positief, met een winst voor de Hang Seng index in Hongkong van ruim anderhalf procent, na vijf verliesdagen op rij. Shanghai wint een procent, terwijl Tokio ruim een half procent prijs geeft.

Beleggers hebben vandaag een aardig gevulde macro-economische agenda voor de boeg, met vanuit de VS de orders voor duurzame goederen, de Case Shiller huizenprijzenindex, het consumentenvertrouwen en de woningverkopen.

In Europa is daarnaast aandacht voor ontwikkelingen in het Portugese Sintra, waar de Europese Centrale Bank haar jaarlijkse symposium houdt. Het is de tegenhanger van Jackson Hole, waar de topbestuurders van de Federal Reserve jaarlijks bijeenkomen.

Aanwijzingen over het rentebeleid zullen op een goudschaaltje gelegd worden.

De Europese Centrale Bank gaat "de laatste fase in" van haar verkrappingscyclus, zei de vicepresident Luis de Guindos zondag in een interview met de Spaanse krant ABC.

Wanneer de ECB precies stopt met haar reeks renteverhogingen "hangt af van de [macro]gegevens", benadrukte de centrale bankier. "Wat er gebeurt met de kerninflatie is heel belangrijk."

Bedrijfsnieuws

ForFarmers trekt vandaag bijna 6 miljoen eigen aandelen in. Het gaat het om aandelen die voor 23,2 miljoen euro werden ingekocht onder het inkoopprogramma dat op 2 december 2021 werd gelanceerd ter waarde van 50 miljoen euro.

Avantium ontving de zogenoemde ‘Critical Guidance Recognition’ voor zijn bioplastic PEF van de Amerikaanse Association of Plastic Recyclers.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde maandag 0,5 procent tot 4.328,82 punten, de Dow Jones index sloot vlak op 33.714,71 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent lager op 13.335,78 punten.