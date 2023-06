Avantium ontvangt erkenning voor productie bioplastics Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Avantium heeft de zogenoemde ‘Critical Guidance Recognition’ ontvangen voor zijn bioplastic PEF van de Amerikaanse Association of Plastic Recyclers. Dit maakte de ontwikkelaar van bioplastics dinsdag bekend. Avantium verdiende de erkenning van de non-profit instelling voor het gebruik van PEF, geproduceerd met Avantiums YXY technologie, in een meerlaagse petfles. Een petfles is een recyclebare verpakking voor frisdranken en andere vloeistoffen. Bron: ABM Financial News

