ForFarmers trekt bijna 6 miljoen aandelen in

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers trekt vandaag bijna 6 miljoen eigen aandelen in. Dit maakte de producent van veevoeders dinsdag bekend. Het gaat het om 5.935.004 miljoen aandelen die voor 23,2 miljoen euro werden ingekocht onder het inkoopprogramma dat op 2 december 2021 werd gelanceerd ter waarde van 50 miljoen euro. Dit programma werd op 15 maart opgeschort. Op 1 november 2022 maakte ForFarmers bekend dat er geen heropstart meer plaatsvindt. Na intrekking van de bijna 6 miljoen aandelen zal ForFarmers 89.283.817 geplaatste gewone aandelen hebben, waarvan per vandaag 89.082.499 in omloop. Bron: ABM Financial News

