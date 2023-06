Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 33 punten voor de Duitse DAX, een plus van 21 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 25 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn maandag vrijwel vlak gesloten, na een weekend van chaos in Rusland.

De chaos in Rusland afgelopen weekeinde verergerde de onzekerheid op de markten die al gebukt gaan onder economische zorgen.

In Rusland trok het muitende huurlingenleger Wagner van Jevgeni Prigozjin afgelopen weekend op naar Moskou, maar de coup tegen Poetin werd gestaakt na tussenkomst van de Wit-Russische leider Loekasjenko. De actie zou de greep van Poetin op Rusland ernstig hebben verzwakt, menen marktvolgers.

IG zei dat de kortstondige militaire staatsgreep in Rusland de marktonzekerheid heeft vergroot.

Maandagavond hield Poetin een korte speech waarin hij zei dat de mensen achter Wagner zich voor de rechter zullen moeten verantwoorden.

Extra druk kwam er na een tegenvallende daling van de Ifo index. De samengestelde index voor het Duitse ondernemersklimaat voor de industrie en de handel daalde van 91,5 naar 88,5, terwijl de markt rekende op een indexniveau van 90,5.

"De daling van de Duitse Ifo, samen met de daling van de inkoopmanagersindex van vrijdag, suggereert dat het Duitse bruto binnenlandse product in het tweede kwartaal waarschijnlijk voor het derde kwartaal op rij is gekrompen", zei Capital Economics.

Bedrijfsnieuws

Commerzbank verloor 5,9 procent. Hypotheken in Zwitserse frank blijven de Duitse kredietverlener achtervolgen, schrijft The Wall Street Journal. De oude kwestie uit 2006 tot 2008 gaat om Poolse huiseigenaren die een hypotheek namen in Zwitserse franken omdat die rente veel lager was dan voor leningen in zloty's. Maar omdat de frank veel meer waard werd, kunnen velen nu de hypotheek niet aflossen en rechtbanken stellen de leners in het gelijk. Commerzbank meldde vrijdag een aanvullende verliespost van 342 miljoen euro, bovenop de eerdere post van 1,4 miljard euro. Vrijdag daalde het aandeel ook al 6 procent.

Siemens Energy gaf vorige week een winstwaarschuwing die het vertrouwen van beleggers een deuk gaf. Het aandeel verloor maandag nog eens 1,8 procent in Frankfurt. Citigroup verlaagde zijn advies naar neutraal. "De derdekwartaalcijfers in augustus worden cruciaal en we hebben weinig zicht op de situatie en of die verder zal verslechteren."

Mercedes-Benz is kosten aan het besparen en dat heeft weinig aandacht gekregen, maar het autobedrijf is daardoor ondergewaardeerd volgens Bernstein. Het aandeel daalde 0,1 procent.

In Amsterdam profiteert NN Group van een koopaanbeveling van JPMorgan. Het aandeel steeg 2,6 procent.

Euro STOXX 50 4.280,57 (+0,2%)

STOXX Europe 600 452,68 (-0,1%)

DAX 15.813,06 (-0,1%)

CAC 40 7.184,35 (+0,3%)

FTSE 100 7.453,58 (-0,1%)

SMI 11.141,90 (-0,7%)

AEX 757,50 (+0,1%)

BEL 20 3.506,29 (-0,5%)

FTSE MIB 27.242,91 (+0,1%)

IBEX 35 9.274,00 (+0,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dijsdag in het groen.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag lager gesloten.

Wereldwijd probeerden markten maandag de gebeurtenissen van dit weekend in Rusland van zich af te schudden. Nu een conflict tussen Vladimir Poetin en Jevgeni Prigozjin, de eigenaar van de Wagnergroep, voorlopig van de baan lijkt, probeerden beleggers zich op meer conventionele marktfactoren, zoals inflatie en groeivooruitzichten, te concentreren.

"Vooruit kijkend zorgt dit uiteraard voor meer geopolitieke onzekerheid in de wereld, maar zolang de grondstoffenprijzen niet hoger oplopen, zullen de markten de Russische politieke volatiliteit grotendeels negeren", zei marktanalist Tom Essaye van Sevens Report Research.

Centrale bankiers zullen deze week in Portugal bijeenkomen voor het jaarlijkse forum van de Europese Centrale Bank. Beleggers zullen de bijeenkomst nauwgezet volgen voor aanwijzingen over het mogelijke pad voor de rentetarieven wereldwijd.

De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 0,3 procent, ofwel 0,21 dollar, hoger op 69,37 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Dinsdag staan in de VS een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de orders duurzame goederen, gevolgd door de huizenprijzen, het consumentenvertrouwen en de nieuwe woningverkopen later op de dag.

Bedrijfsnieuws

IBM neemt softwarebedrijf Apptio over voor 4,6 miljard dollar. Het aandeel IBM steeg circa 1,4 procent.

UnitedHealth neemt Amedisys over in een deal die het bedrijf waardeert op ruim 3 miljard dollar. UnitedHealth steeg ongeveer 0,8 procent.

Carmax daalde ruim 5,0 procent. De verkoper van gebruikte auto's steeg vrijdag nog ruim 10 procent, nadat het concern een beter dan verwachte winst rapporteerde, terwijl de omzet minder daalde dan verwacht.

Smith & Wesson won vrijdag zelfs 20 procent, nadat de vuurwapenproducent het afgelopen kwartaal beter presteerde dan verwacht en zijn kwartaaldividend met 20 procent verhoogde. Het aandeel sloot maandag ruim 2,0 procent lager.

S&P 500 index 4.328,82 (-0,5%)

Dow Jones index 33.714,71 (0,0%)

Nasdaq Composite 13.335,78 (-1,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag verdeeld.

Nikkei 225 32.456,86 (-0,7%)

Shanghai Composite 3.179,92 (+0,9%)

Hang Seng 19.086,95 (+1,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0922. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,0906 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0914 op de borden.

USD/JPY Yen 143,49

EUR/USD Euro 1,0922

EUR/JPY Yen 156,72

MACRO-AGENDA:

14:30 Orders duurzame goederen - Mei (VS)

15:00 Huizenprijzen Case Shiller - April (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen CB - Juni (VS)

16:00 Nieuwe woningverkopen - Mei (VS)

00:00 ECB-symposium Sintra (Por)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten