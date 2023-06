Olieprijs licht hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag licht hoger gesloten in een markt die de afgelopen maanden een grote uitverkoop heeft weten te voorkomen, maar ook geen aanhoudende rally kon boeken. "Olieprijzen worden nog steeds getemperd door zorgen over toekomstige renteverhogingen door centrale banken en de kracht van de toekomstige economische groei", zei Stratas Advisors. Zorgen over de levering van olie staken afgelopen weekeinde opnieuw de kop op na de kortstondige Wagner-muiterij in Rusland. In Rusland trok het muitende huurlingenleger Wagner van Jevgeni Prigozjin afgelopen weekend op naar Moskou, maar de coup tegen Poetin werd gestaakt na tussenkomst van de Wit-Russische leider Loekasjenko. Poetin beschuldigde Prigozjin, zonder hem bij naam te noemen, van verraad. De actie zou de greep van Poetin op Rusland ernstig hebben verzwakt menen marktvolgers. "Hoewel de onmiddellijke risico's voor de levering van olie zijn verdwenen, zal de markt waarschijnlijk een grotere risicopremie voor olie moeten gaan inprijzen, gezien de toenemende instabiliteit in Rusland", zeiden marktanalisten Warren Patterson en Ewa Manthey van ING. "Hoe hoog de risicopremie zal zijn, zal echt afhangen van hoe de nasleep van de mislukte opstand wordt aangepakt." The Wall Street Journal meldde maandag op basis van uitspraken van ingewijden dat OPEC Guyana het hof maakt om lid te worden van het kartel in een poging om zijn invloed uit te breiden naar een klein Zuid-Amerikaans land dat plotseling de snelst groeiende olieproducent ter wereld is geworden. De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 0,3 procent, ofwel 0,21 dollar, hoger op 69,37 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

