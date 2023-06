Wall Street koerst af op lager slot Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden maandag lager met nog een paar uur handel te gaan. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,2 procent tot 4.341,07 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 33.771,46 punten en de Nasdaq noteerde 0,8 procent lager op 13.385,06 punten. Wereldwijd probeerden markten maandag de gebeurtenissen van dit weekend in Rusland van zich af te schudden. Nu een conflict tussen Vladimir Poetin en Jevgeni Prigozjin, de eigenaar van de Wagnergroep, voorlopig van de baan lijkt, probeerden beleggers zich op meer conventionele marktfactoren, zoals inflatie en groeivooruitzichten, te concentreren. "Vooruit kijkend zorgt dit uiteraard voor meer geopolitieke onzekerheid in de wereld, maar zolang de grondstoffenprijzen niet hoger oplopen, zullen de markten de Russische politieke volatiliteit grotendeels negeren", zei marktanalist Tom Essaye van Sevens Report Research. Centrale bankiers zullen deze week in Portugal bijeenkomen voor het jaarlijkse forum van de Europese Centrale Bank. Beleggers zullen de bijeenkomst nauwgezet volgen voor aanwijzingen over het mogelijke pad voor de rentetarieven wereldwijd. De euro/dollar noteerde op 1,0911. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0920 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0889 op de borden. Olie noteerde maandag tot 1,1 procent hoger. Dinsdag staan in de VS een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de orders duurzame goederen, gevolgd door de huizenprijzen, het consumentenvertrouwen en de nieuwe woningverkopen later op de dag. Bedrijfsnieuws IBM neemt softwarebedrijf Apptio over voor 4,6 miljard dollar. Het aandeel IBM steeg 1,2 procent. UnitedHealth neemt Amedisys over in een deal die het bedrijf waardeert op ruim 3 miljard dollar. UnitedHealth steeg 0,6 procent. Carmax daalde 4,7 procent. De verkoper van gebruikte auto's steeg vrijdag nog ruim 10 procent, nadat het concern een beter dan verwachte winst rapporteerde, terwijl de omzet minder daalde dan verwacht. Smith & Wesson won vrijdag zelfs 20 procent, nadat de vuurwapenproducent het afgelopen kwartaal beter presteerde dan verwacht en zijn kwartaaldividend met 20 procent verhoogde. Het aandeel sloot maandag 1,8 procent lager. Bron: ABM Financial News

