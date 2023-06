Financials aan kop in lichtgroene AEX

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag licht hoger geëindigd. De AEX steeg 0,1 procent op 757,50 punten.

De ontwikkelingen in Rusland, waarbij binnen een weekend min of meer een burgeroorlog werd uitgeroepen door het huurlingenleger van Jevgeni Prigozjin, en ook weer afgeblazen, leken de markten aan het begin van de week niet sterk in beweging te zetten, hoewel het wel bijdroeg aan de onzekerheid, zag IG.

Op macro-economisch vlak was er tegenvallend nieuws uit Duitsland. De daling van Ifo-index van maandag suggereert dat de gehoopte opleving van de Duitse economie niet meer is dan hoop, zo schreef econoom Carsten Brzeski van ING in een analyse.

De samengestelde index voor het Duitse ondernemersklimaat voor de industrie en de handel daalde van 91,5 naar 88,5. De verwachting was een index van 90,5.

"Het optimisme vervaagt en de economie wordt geconfronteerd met nieuwe zorgen over de groei. We zeggen niet dat de economie de komende jaren in een recessie zal blijven steken, maar met verschillende uitdagingen op korte en lange termijn zal de groei in het beste geval gematigd blijven", waarschuwde Brzeski.

Later deze week verschijnen belangrijke inflatiecijfers uit de eurozone en de VS.

"De ECB zal in de nieuwe inflatiecijfers in elk geval geen reden zien om haar plannen voor verdere renteverhogingen bij te stellen", verwacht econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

Ook in de VS is de strijd tegen de hogere prijzen nog niet gestreden, volgens de econoom. "Fed-baas Jerome Powell hamerde de afgelopen weken meermaals hierop", aldus Aben.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0914. WTI-olie kostte iets meer dan 69 dollar en was daarmee fractioneel duurder dan voor het weekend.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen steeg NN Group ruim 2,5 procent. Het aandeel profiteerde van een adviesverhoging van JPMorgan. De zakenbank heeft het advies voor NN Group verhoogd van Neutraal naar Overwogen en het koersdoel van 45,00 naar 47,00 euro, op basis van de sterke teruggave van kapitaal.

Koploper ABN AMRO won bijna 2 procent en ING ruim een procent. In een rapport schreef zakenbank Jefferies dat Europese bankaandelen kansen bieden.

Aegon daalde licht, ondanks een koersdoelverhoging van Deutsche Bank. De analisten van de Duitse zakenbank verwachten dat Aegon de komende 5 jaar zo'n 80 procent van de huidige beurswaarde zal terugvloeien naar de aandeelhouders, maar benadrukte dat het nog even kan duren voordat beleggers echt enthousiast worden. Wellicht bij de bekendmaking van de resultaten over de eerste helft van 2024, aldus analist Hadley Cohen.

Besi verloor meer dan een half procent in de AEX, terwijl Heineken en DSM Firmenich tot anderhalf procent lieten gaan. Besi werd door Deutsche Bank van de kooplijst gehaald. Het koersdoel werd wel verhoogd naar 100 euro.

Prosus steeg rond een half procent in aanloop naar de cijfers op dinsdag. ASML won een procent.

In de AMX Just Eat Takeaway zo'n anderhalf procent, waarmee het aandeel de index aanvoerde. Signify en Van Lanschot Kempen stegen rond een procent.

Corbion begon de week slecht met een verlies van dik 10,5 procent bij een slot van 21,54 euro na een stevige koersdoelverlaging door ING. De analisten van ING denken dat Corbion zijn doelen voor 2025 weleens zou kunnen missen. Het schrappen van de tweede PLA-fabriek eindigt, tenminste voorlopig, de droom van dominantie in bioplastic. En daar komt nog bij dat de suikerprijs dit jaar 30 tot 40 procent hoger ligt dan een jaar eerder in het tweede kwartaal. ING heeft het koersdoel voor Corbion verlaagd van 38,11 naar 23,00 euro, met handhaving van het Houden advies.

Fugro daalde bijna 2 procent.

In de AScX verloor Fastned 3 procent en kon Accsys bijna 3 procent bijschrijven in aanloop naar de cijfers op dinsdag.

Wall Street

Rond het Amsterdamse slot bleven de Amerikaanse beurzen dicht bij huis.