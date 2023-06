Beursblik: jaarcijfers Prosus in aantocht

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Prosus zal dinsdag, als het de boeken over afgelopen jaar opent, moeten aantonen dat de koers van het aandeel ten onrechte is achtergebleven op de bredere markt.

De voorlopige cijfers die Prosus publiceerde, lijken echter nog niet in die richting te wijzen.

In die tussentijdse update van 14 juni maakte het bedrijf bekend dat het de winst onder druk zag staan. De kernwinst per aandeel uit voortgezette activiteiten zal naar verwachting met 20,5 tot 27,9 procent zijn gedaald naar 1,76 tot 1,94 dollar. Dat was een jaar eerder nog 2,44 dollar.

Die winstdaling is een gevolg van lagere bijdragen uit investeringen, hogere afschrijvingen en minder opbrengsten door de verkoop van belangen.

In de loop van het jaar verminderde Prosus wel het belang in de Chinese internetgigant Tencent van 29 procent naar 26 procent. De opbrengst hiervan wordt gebruikt om eigen aandelen in te kopen. Deze transactie heeft ongeveer 29 miljard dollar aan waarde gecreëerd voor de aandeelhouders.

Voor de toekomst verwacht Prosus dat Tencent vooral zal profiteren van het opheffen van alle coronamaatregelen in China en dat de groei weer zal aantrekken. Het aandeel Tencent zelf weet dit jaar niet te imponeren en noteert nagenoeg onveranderd.

Over het algemeen blijven de meeste analisten positief over de vooruitzichten van Prosus. Volgens Marc Hesslink van ING is de daling van de winst vooral het gevolg van een lagere winstgevendheid bij Tencent.

Belangrijker vond de analist de richtlijnen voor de niet Tencent-gerelateerde activiteiten in e-commerce. Hier liet het een sterke groei zien en verwacht het bedrijf een aantrekkende winstgevendheid. Hierdoor heeft Prosus meer vertrouwen gekregen dat het zijn winstdoel voor de e-commerce-activiteiten in de eerste helft van 2025 zal bereiken. Ook wordt er binnenkort een afronding verwacht van de verkoop van OLX Auto.

ING heeft een koopadvies voor Prosus met een koersdoel van 75,00 euro.

Ook Morgan Stanley blijft positief. De analisten van de Amerikaanse bank verwachten dat Prosus bij de bekendmaking van de jaarcijfers over 2023 een vereenvoudiging zal laten zien van de huidige holdingstructuur met Tencent.

Ook rekent de zakenbank op een duidelijk pad van Prosus naar winstgevendheid van de overige deelnemingen.

Er zijn twee belangrijke zaken die van belang zijn voor de niet-Tencent-portefeuille. Ten eerste de vrije kasstroomverwachtingen en ten tweede de weg naar het te gelde maken van de activa door IPO's, desinvesteringen en spin-offs.

Ook verwachten de analisten dat voedselbezorgers zoals Meituan en Delivery Hero zullen profiteren als de waarderingen herstellen.

Ten slotte wijst de Amerikaanse zakenbank erop dat het aandeel Prosus dit jaar slechter presteerde dan Tencent.

Morgan Stanley handhaaft dan ook het Overwogen advies en heeft recentelijk het koersdoel verhoogd van 88,00 naar 95,00 euro.

Tenslotte verwacht ook Barclays een "vereenvoudiging" van de structuur van Prosus en Naspers. Als dit besluit wordt genomen, dan bevestigt dit de beleggingsvisie van de bank, dat de bedrijven over een lange termijn aanzienlijke waarde kunnen creëren door eigen aandelen in te kopen voor een fors deel van de totale marktkapitalisatie en tegen een forse korting.

Barclays benadrukte wel dat de timing van een ontvlechting moeilijk te voorspellen is, omdat het zeer complex is om toestemming te krijgen van de toezichthouders in Zuid-Afrika.

Als de ontkoppeling tussen de twee aandelen wordt aangekondigd, zou de korting die geldt tussen beide aandelen aanzienlijk afnemen, verwachten de analisten.

Voor de jaarcijfers richt Barclays zich vooral op de aanwending van 5 miljard dollar aan kapitaalinvesteringen en de versnelling naar winstgevendheid van de e-commerce-portefeuille, wat een positieve toon kan geven aan het rapport.

Barclays heeft een Gelijkgewogen advies voor zowel Prosus en Naspers. Het koersdoel voor Prosus is 86,80 euro.

Maandag, in aanloop naar de cijfers van dinsdagochtend, noteert het aandeel Prosus een procent hoger op 63,53 euro.