Futures Wall Street signaleren vlakke opening Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een vlakke opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond drie uur onveranderd op 4.389 punten. De aandelenmarkten zijn wereldwijd wat voorzichtig uit de startblokken gekomen. De onzekerheid is gegroeid door de ontwikkelingen in Rusland en een tegenvallend macrocijfer uit Duitsland. Maar ook de standvastige houding van centrale bankiers en het gevecht tegen de toch hardnekkige inflatie maakt beleggers ook voorzichtiger. Een scherper monetair beleid vergroot immers de kans op een recessie . Kunstmatige intelligentie, productiviteitswinsten en efficiëntieverbeteringen in het Amerikaanse bedrijfsleven zorgen voor meer risicobereidheid, maar "agressieve centrale banken liggen op de loer", waarschuwde Jose Torres van Interactive Brokers. De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen zei vrijdag dat meer Amerikaanse banken dit jaar zullen proberen te fuseren, omdat de hogere rentes en de recente onrust in de sector het voor hen duurder maken om spaarders aan zich te binden. Het betalen van hogere rentes voor deposito's tast de winstgevendheid van deze banken aan, zei Yellen, die geen specifieke banken noemde. Volgende maand moet duidelijk worden of dit ook zo is, wanneer de nieuwe kwartaalcijfers verschijnen. Het muntpaar euro/dollar koerst licht hoger en noteert op 1,0917. De olieprijs is stabiel en de prijs van een vat WTI ligt nu rond de 69,50 dollar per vat. Een vat Brent kost 74,25 dollar. Bedrijfsnieuws Voor maandag staan er geen toonaangevende bedrijven op de agenda. IBM neemt softwarebedrijf Apptio over voor 4,6 miljard dollar. Het aandeel IBM noteert maandag in de voorbeurshandel een half procent lager. CarMax steeg vrijdag nog ruim 10 procent, nadat de verkoper van gebruikte auto's een beter dan verwachte winst rapporteerde, terwijl de omzet minder daalde dan verwacht. Smith & Wesson won vrijdag zelfs 20 procent, nadat de vuurwapenproducent het afgelopen kwartaal beter presteerde dan verwacht en zijn kwartaaldividend met 20 procent verhoogde. Slotstanden Wall Street sloot vrijdag lager. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,8 procent tot 4.348,33 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 33.727,43 punten en de Nasdaq sloot 1 procent lager op 13.492,52 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.