IBM bevestigt overname Apptio

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) IBM neemt softwarebedrijf Apptio over voor 4,6 miljard dollar. Dit bevestigde het bedrijf maandag, nadat The Wall Street Journal de overnameplannen afgelopen weekend al meldde. Apptio biedt tools waarmee bedrijven de software en diensten die ze gebruiken, kunnen bijhouden en de kosten beter kunnen beheren. Eén van Apptio's ruim 1.500 klanten is Bank of America. IBM financiert de overname uit bestaande middelen en verwacht de transactie in de tweede helft van 2023 af te ronden. Het aandeel IBM noteert maandag in de voorbeurshandel licht lager. Bron: ABM Financial News

