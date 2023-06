OPEC wil Guyana bij kartel halen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: OPEC

(ABM FN-Dow Jones) OPEC maakt Guyana het hof om lid te worden van het kartel in een poging om zijn invloed uit te breiden naar een klein Zuid-Amerikaans land dat plotseling de snelst groeiende olieproducent ter wereld is geworden. Dit schreef de Wall Street Journal maandag op basis van uitspraken van ingewijden. Zowel de Saoedische energieminister Abdulaziz bin Salman als Haitham al-Ghais, secretaris-generaal van de OPEC, hebben Guyana de afgelopen maanden uitgenodigd om lid te worden van het kartel, aldus twee OPEC-afgevaardigden die op de hoogte zijn van het plan. Het land wil tot dusver niet toetreden tot de OPEC. Vicepresident Bharrat Jagdeo van Guyana zei tegen de Wall Street Journal dat het land op korte termijn de productie - en winsten, moet maximaliseren, omdat de vraag naar olie in de komende decennia vermoedelijk afneemt. "Op dit moment is het idee om zo veel mogelijk van deze bronnen zo snel mogelijk uit de grond te halen, aangezien we niet zeker zijn hoeveel tijd we in de toekomst hebben," zei Jagdeo tegen de zakenkrant. Oliebedrijven die actief zijn in Guyana, waaronder Exxon Mobil, hebben al meer dan 40 miljard dollar aan projecten opgestart en verwachten tegen 2030 ruim 1 miljoen vaten per dag op te kunnen pompen. Het Stabroek-blok bij Guyana zou goed zijn voor 11 miljard vaten. Toetreding tot de OPEC zou volgens de vicepresident het risico met zich meebrengen dat Guyana afhankelijk wordt van de inspanningen van Saoedi-Arabië en andere leden die de afgelopen jaren af en toe hebben samengewerkt om de wereldwijde voorraden te beperken en de prijzen op te drijven. "We willen voorlopig gewoon even de boel nauwlettend volgen en onze nationale zaken op orde krijgen," aldus Jagdeo. Guyana streeft ernaar om zijn olieproductie tegen 2028 met een miljoen vaten per dag te verhogen, dezelfde hoeveelheid waarmee OPEC's de facto leider Saoedi-Arabië zijn capaciteit in die periode wil verhogen. Als Guyana alsnog toetreedt, wordt het land het eerste nieuwe lid van de OPEC in vijf jaar. Met minder dan een miljoen inwoners zou Guyana qua inwonertal het kleinste land van het blok zijn en een van 's werelds grootste olieproducenten per hoofd van de bevolking. OPEC zit niet alleen achter Guyana aan. Ook aan Azerbeidzjan en Maleisië, die al bondgenoten zijn in OPEC+, is het lidmaatschap aangeboden, alleen die landen hebben een kleine en stagnerende productie, volgens afgevaardigden van het kartel. Bron: ABM Financial News

