Beursblik: Morgan Stanley voorzichtiger over winst Adyen

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley is iets minder positief over het verwachte resultaat van Adyen in de tweede helft van het jaar. Dit bleek maandag uit een analistenrapport. De analisten zitten 8 procent lager dan de consensusverwachting voor de EBITDA in de tweede helft van het jaar, terwijl ze voor de omzet en volumes ongeveer op hetzelfde niveau zitten als de consensus. Het aandeel is na de tegenvallende resultaten in de tweede helft van vorig jaar opgeveerd en dat wijst op een herwaardering, volgens de analisten. Dit zou samenhangen met de afnemende zekerheid over het niveau waarop de rente zal pieken en een terugkeer van beleggers naar groei-aandelen. Adyen rekent op een EBITDA van 800 miljoen euro en denkt dat dat overeenkomt met de waardering door professionele beleggers. Daarbij ligt de aandacht vooral bij de omzet, waar beleggers graag weer een kleine versnelling van de groei willen zien. Tenslotte zou de marge in de eerste helft van dit jaar zijn dieptepunt moeten hebben bereikt. Dat betekent dat de voorzichtigere inschatting van het EBITDA-resultaat deels kan worden opgevangen door een versnelde omzetgroei. De minder gunstige situatie voor Adyen in de tweede helft van het jaar kan een goed instapmoment zijn voor beleggers, merken de analisten daar nog bij op. Morgan Stanley heeft een Overwogen advies en koersdoel van 2.000 euro. Het aandeel Adyen noteert maandag 0,5 procent lager op 1.532,80 euro. Bron: ABM Financial News

