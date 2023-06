Europese beurzen dalen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur lager, na een chaotisch weekend in Rusland dat de onzekerheid verhoogde in een markt die al bedrukt was door economische zorgen.

De brede STOXX Europe 600 index daalde 0,4 procent tot 451,18 punten, de Duitse DAX zakte 0,5 procent tot 15.753,74 en de DAX daalde 0,5 procent tot 15.751,41 punten. De Britse FTSE100 daalde 0,5 procent tot 7.423,11 punten.

Maandag bleek bovendien het ondernemersklimaat in Duitsland sterker dan verwacht te zijn verslechterd.

"De daling van de Duitse Ifo, samen met de daling van de inkoopmanagersindices vrijdag, suggereert dat het Duitse bbp waarschijnlijk voor het derde kwartaal op rij gedaald is in het tweede kwartaal", stelde Capital Economics. De economen denken dat Duitsland de rest van het jaar in recessie blijft.

"De toch al negatieve situatie is verder verslechterd", concludeerden ook de economen van Deutsche Bank. Maar in tegenstelling tot Capital Economics rekent Deutsche Bank nog wel altijd op een bescheiden positieve bbp-groei in het tweede kwartaal. "Wel lijken de vooruitzichten voor een verder herstel in het tweede halfjaar nu minder zeker", aldus de bank.

De Ifo-index daalde in juni van 91,5 naar 88,5. Er was door economen gerekend op 90,5.

In Rusland trok het muitende huurlingenleger Wagner van Jevgeni Prigozjin afgelopen weekend op naar Moskou, maar de coup tegen Poetin werd gestaakt na tussenkomst van de Wit-Russische leider Loekasjenko. De actie zou de greep van Poetin op Rusland ernstig hebben verzwakt volgens commentatoren. De vraag is wat er gaat gebeuren met de 25.000 zwaarbewapende Wagner-soldaten en met Prigozjin en met het Russische leger dan diens snelle opmars naar Moskou niet kon tegenhouden.

De euro/dollar noteerde op 1,0895. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0888 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Commerzbank verloor 3,5 procent. Hypotheken in Zwiterse franks blijven de Duitse kredietverlener achtervolgen, schrijft The Wall Sreet Journal. De oude kwestie uit 2006 tot 2008 gaat om Poolse huiseigenaren die een hypotheek namen in Zwitserse franken omdat die rente veel lager was dan voor leningen in zloty's. Maar omdat de frank veel meer waard werd, kunnen velen nu de hypotheek niet aflossen en rechtbanken stellen de leners in het gelijk. Commerzbank meldde vrijdag een aanvullende verliespost van 342 miljoen euro, bovenop de eerdere post van 1,4 miljard euro. Vrijdag daalde het aandeel ook al 6 procent.

Siemens Energy gaf vorige week een winstwaarschuwing die het vertrouwen van beleggers een deuk gaf. Het aandeel verloor maandag nog eens 3,5 procent in Frankfurt. Citigroup verlaagde zijn advies naar neutraal. "De derdekwartaalcijfers in augustus worden cruciaal en we hebben weinig zicht op de situatie en of die verder zal verslechteren."

Mercedes Benz is kosten aan het besparen en dat heeft weinig aandacht gekregen, maar het autobedrijf is daardoor ondergewaardeerd volgens Bernstein. Het aandeel daalde 0,7 procent.

In Amsterdam profiteert NN Group van een koopaanbeveling van JPMorgan. Het aandeel stijgt 2,3 procent.

Futures Wall Street

Wall Street lijkt licht lager te openen. De future op de S&P500 stond 0,1 procent lager.



De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag lager. De S&P 500 verloor 0,8 procent op 4.348,33 punten, de Dow Jones index daalde 0,7 procent op 33.727,43 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent lager op 13.492,52 punten