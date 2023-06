Beursblik: Ifo-index levert nieuwe zorgen op voor Duitse economie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De teleurstellende Ifo-index van maandag suggereert dat de gehoopte opleving van de Duitse economie niet meer is dan hoop. Dit schreef econoom Carsten Brzeski van ING maandag in een analyse. De samengestelde index voor het Duitse ondernemersklimaat voor de industrie en de handel daalde van 91,5 naar 88,5. De verwachting was een index van 90,5. "Het optimisme vervaagt en de economie wordt geconfronteerd met nieuwe zorgen over de groei. We zeggen niet dat de economie de komende jaren in een recessie zal blijven steken, maar met verschillende uitdagingen op korte en lange termijn zal de groei in het beste geval gematigd blijven", waarschuwt Brzeski. Deutsche Bank wees ook op de subindex voor de huidige omstandigheden, die daalde naar 93,7, terwijl die in de maanden ervoor nog redelijk stabiel bleef. "De toch al negatieve situatie is verder verslechterd", concludeerden de economen van de Duitse bank. "Hoewel we nog steeds een bescheiden positieve bbp-groei verwachten in het tweede kwartaal, lijken de vooruitzichten voor een verder herstel in het tweede halfjaar nu minder zeker", aldus Deutsche Bank. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.