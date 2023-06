Valuta: euro lager na zwak sentiment uit Duitsland

(ABM FN-Dow Jones) De euro stond maandag lager, na een zwak cijfer voor het ondernemersklimaat in Duitsland.

De euro/dollar daalde van 1,0906 tot 1,0889 na de publicatie.

De Ifo-index voor het ondernemersklimaat daalde van 91,5 in mei naar 88,5 in juni. Er was door economen gemiddeld gerekend op 90,5.

"De lagere Ifo en de lagere inkoopmanagersindex van vrijdag suggereren dat de Duitse economie in het tweede kwartaal waarschijnlijk voor het derde kwartaal op rij is gekrompen", zei Franziska Palmas van Capital Economics. "We verwachten dat de economie het hele jaar in recessie blijft."

Vorige week steeg de dollar door een gebrek aan risicobereidheid door zorgen over stijgende rente, hoge inflatie en zwakke economische groei.

"De zwakke inkoopdata uit Europa afgelopen vrijdag hebben de verwachting versterkt dat de mondiale groei fragiel blijft en dat zal de dollar op de korte termijn de nodige steun geven", stelde Derek Halpenny van MUFG.

Ook de politieke onrust in Rusland, na een kortstondige militaire opstand tegen het regime van Vladimir Poetin, zou de dollar kunnen steunen volgens Halpenny, als dit leidt tot verhoogde onzekerheid.

De Russische roebel stond maandag 1,4 procent lager tegenover de dollar na een weekend waarin een gewapende revolte tegen het regime van Poetin niet werd doorgezet.

De reactie op de valutamarkt is echter veel minder zwaar dan na de invasie van Oekraïne door Moskou vorig jaar, toen de centrale bank in Moskou moest ingrijpen om de koersval te stoppen.

De afgebroken militaire coup door het huurlingenleger van Jevgeni Prigozjin liet ook de olieprijs en goudprijs stijgen, maar ook daar zijn de bewegingen niet groot.

Politieke commentatoren stellen dat de greep van president Poetin op het land is verzwakt na de rebellie van de leider van het huurlingenleger Wagner Group.

"Waarschijnlijk is de gedempte reactie een weerspiegeling van de onduidelijkheid over wat er zal gebeuren na deze uitdaging van de autoriteit van president Poetin", zei Chris Turner, een analist bij ING.

Economisch nieuws komt deze week onder anderen over het consumentenvertrouwen in de eurozone en een voorlopig inflatiecijfer uit Duitsland op donderdag. Dinsdag is er een cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen van The Conference Board.