AEX blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend fractioneel lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,2 procent tot 754,43 punten.

Technisch analist Justin Blekemolen van Lynx meent dat het technische plaatje van de AEX is verzwakt. "Nu de AEX onder het 55-daags gemiddelde is gezakt, moeten we goed letten op de steun. Als de index onder de laatste bodem op 748,45 punten van 31 mei zakt, dan moeten beleggers rekening houden met meer verkoopdruk", waarschuwt Blekemolen. Dan is er volgens hem pas weer steun op 735,91 punten, de bodem van 4 mei, en het 200-daags gemiddelde.

De ontwikkelingen in Rusland, waar binnen een weekend min of meer een burgeroorlog werd uitgeroepen door het huurlingenleger van Jevgeni Prigozjin en ook weer afgeblazen, lijken de markten niet echt te raken.

Deze ochtend was er tegenvallend nieuws uit Duitsland. De Ifo-index voor het ondernemersklimaat in Duitsland is in juni duidelijk sterker dan verwacht gedaald.

De samengestelde index voor het Duitse ondernemersklimaat voor de industrie en de handel daalde van 91,5 naar 88,5. De verwachting was een index van 90,5.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0900. De olieprijzen dalen fractioneel en noteert en vat Brentolie 73,90 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen steeg NN Group ruim 2 procent. Het aandeel profiteert van een adviesverhoging van JPMorgan. De zakenbank heeft het advies voor NN Group verhoogd van Neutraal naar Overwogen en het koersdoel van 45,00 naar 47,00 euro, op basis van de sterke teruggave van kapitaal. Dat bleek maandag uit een analistenrapport.

Ook Philips en ABN AMRO kwamen goed uit de startblokken met winsten van ruim 1 procent. Prosus noteerde licht hoger en zal dinsdagochtend de jaarcijfers publiceren.

Aegon daalde deze ochtend met een verlies van bijna 1 procent, ondanks de koersdoelverhoging van Deutsche Bank. De analisten van de Duitse zakenbank verwachten dat Aegon de komende 5 jaar zo'n 80 procent van de huidige beurswaarde zal laten terugvloeien naar de aandeelhouders, maar benadrukte dat het nog even kan duren voordat beleggers echt enthousiast worden. Wellicht bij de bekendmaking van de resultaten over de eerste helft van 2024 , aldus de analist Hadley Cohen.

Ook Besi en Exor deden een stap terug en dalen beiden met ruim 1 procent. Besi werd door Deutsche Bank van de kooplijst gehaald. Het koersdoel werd wel verhoogd naar 100 euro.

In de AMX wonnen Just Eat Takeaway en Alfen ruim 1 procent. Corbion begint de week slecht met een verlies van bijna 8 procent. Dit na een stevige koersdoelverlaging van ING. De analisten van ING denken dat Corbion zijn doelen voor 2025 weleens zou kunnen missen. Het schrappen van de tweede PLA-fabriek beëindigt, tenminste voorlopig, de droom van dominantie in bioplastic. En daar komt nog bij dat de suikerprijs dit jaar 30 tot 40 procent hoger ligt dan een jaar eerder in het tweede kwartaal. ING heeft het koersdoel voor Corbion verlaagd van 38,11 naar 23,00 euro, met handhaving van het Houden-advies.

In de AScX verloor Fastned bijna 4 procent en kon Accsys ruim 2 procent bijschrijven