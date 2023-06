ING verlaagt koersdoel Corbion stevig Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Corbion verlaagd van 38,11 naar 23,00 euro, met handhaving van het Houden advies. Dat blijkt maandag uit een analistenrapport. De analisten van ING denken dat Corbion zijn doelen voor 2025 weleens zou kunnen missen. Het schrappen van de tweede PLA-fabriek eindigt, tenminste voorlopig, de droom van dominantie in bioplastic. En daar komt nog bij dat de suikerprijs dit jaar 30 tot 40 procent hoger ligt dan een jaar eerder in het tweede kwartaal. Daarom verlaagde ING de raming voor de aangepaste EBITDA voor 2023 met 6 procent, en de taxatie voor de aangepaste nettowinst ging zelfs met 57 procent omlaag. Het aandeel Corbion handelde maandag 3,2 procent lager op 23,36 euro. Bron: ABM Financial News

