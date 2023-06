Casino heeft 900 miljoen vers kapitaal nodig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Groupe Casino heeft minstens 900 miljoen euro aan vers kapitaal nodig in de vorm van eigen vermogen, voor voldoende liquiditeit om de strategie uit te voeren. Dat maakte het Franse supermarktconcern maandag bekend. De bestaande schulden moeten worden verlengd en in ieder geval de schulden zonder onderpand, waaronder EMTN, Sun en hybride obligaties, moeten in aandelen worden omgezet voor een houdbare kapitaalstructuur. Ook zal een aantal winkels, de bezittingen in Latijns-Amerika, een belang in Green Yellow en vastgoed worden verkocht. Casino meldde op 21 juni al dat er binnen zes maanden vers kapitaal nodig is om de balans te herstructureren. Het doel is om voor eind juli een overeenkomst met de voornaamste schuldeisers te treffen. De opbrengst van desinvesteringen is onvoldoende om de kasuitstroom te compenseren, meldden analisten van JP Morgan daarop. "Dat betekent aanzienlijke verliezen voor obligatiehouders zonder zekerheden, met een aanzienlijke verwatering voor bestaande aandeelhouders. Als hier geen overeenstemming over wordt bereikt, dan zal waarschijnlijk een meer gedwongen procedure noodzakelijk zijn", aldus JP Morgan. Op 21 juni werd bekend dat er uitstel van betaling van belasting en sociale verplichtingen was overeengekomen met de Franse regering voor een bedrag van circa 300 miljoen euro. Groupe Casino is na Carrefour de grootste supermarktuitbater van Frankrijk met merken als Géant Casino, Monoprix en Franprix. Bron: ABM Financial News

