AEX vlak van start gegaan, NN uitblinker, Besi grootste daler

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag vrijwel vlak van start gegaan, zoals verwacht. Kort na de opening handelde de AEX op 756,05 punten. Onder de hoofdaandelen was NN Group de uitblinker met een koerswinst van anderhalf procent op 32,98 euro. JPMorgan Research verhoogde het advies voor NN Group van Neutraal naar Overwogen en het koersdoel van 45,00 naar 47,00 euro, op basis van een verwachting van een sterke teruggave van kapitaal. Alleen Besi daalde meer dan een procent naar 97,22 euro. Deutsche Bank verhoogde maandag het koersdoel Besi van 88,00 naar 100,00 euro, maar verlaagde het advies van Kopen naar Houden. In de AMX won Alfen bijna twee procent. Corbion verloor meer dan twee procent. In de AScX won Vivoryon drie procent. Majorel verloor meer dan twee procent. Bron: ABM Financial News

