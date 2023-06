Beursblik: Deutsche Bank verhoogt koersdoel Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft maandag het koersdoel voor Aegon verhoogd van 5,00 naar 5,50 euro met een herhaling van het Houden advies.

Analist Hadley Cohen is positiever geworden over de vooruitzichten voor Aegon na de beleggersdag van vorige week. Deutsche Bank voorziet de komende 5 jaar een gemiddelde vrije kasstroom van bijna 800 miljoen euro per jaar en gezien de ambitie van Aegon om minder contanten aan te houden, zou er een aanzienlijk deel kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouder.

Deutsche Bank denkt dat Aegon driekwart zal uitkeren in de vorm van dividend en de rest door middel van de inkoop van eigen aandelen.

Dit komt bovenop de reeds geplande aandeleninkoop van 1,5 miljard euro.

Al met al kan er de komende 5 jaar zo'n 80 procent van de huidige beurswaarde terugvloeien naar de aandeelhouders, aldus de analist

Maar beleggers zullen waarschijnlijk pas enthousiast worden indien er daadwerkelijk een nieuw aandeleninkoopprogramma bekendgemaakt zal worden, wat waarschijnlijk niet eerder zal gebeuren dan bij de bekendmaking van de resultaten over de eerste helft van 2024. Een andere aanjager kan een versnelde afbouw van de zogeheten Financial Assets in de VS zijn, maar dit is hoogst onwaarschijnlijk op korte termijn.

Deutsche Bank is dus enthousiaster over een belegging in Aegon, maar het is minder duidelijk hoe snel dit zal gaan. "Daarom herhalen we voorlopig ons Houden advies", aldus analist Cohen.

Het aandeel Aegon sloot vrijdag 2,2 procent hoger op 4,51 euro.