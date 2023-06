Deutsche Bank haalt Besi van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft maandag het koersdoel Be Semiconductor Industries verhoogd van 88,00 naar 100,00 euro, maar verlaagde het advies van Kopen naar Houden. Hoewel de halfgeleiderindustrie een "interessant thema" blijft, meent analist Robert Sanders dat de rally van Besi inmiddels wel achter de rug is. Vrijdag sloot het aandeel op 98,46 euro. "Besi presteerde erg goed, ondanks de tegenwind", stelde Sanders. Sterker nog, dit jaar is Besi het best presterende aandeel in de Europese techhoek, met een koerswinst van 78 procent. De techsector steeg gemiddeld met 24 procent en de brede markt won 8 procent. "Inmiddels is de psychologische grens van 100 euro bereikt", aldus Sanders. De winstverwachtingen voor 2024 zijn nauwelijks veranderd, maar de multiple is wel van 17 naar 28 gestegen, verklaarde de analist. "Aangejaagd door de hoge verwachtingen voor 2025 en daarna." Sanders wees ook nog op de recente beleggersdag van Besi, toen het bedrijf uit Duiven liet weten dat de adoptie van hybrid bonding voor smartphones twee jaar langer zal duren. Bron: ABM Financial News

