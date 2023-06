Euronext verkoopt belang in LCH Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft zijn belang van 11,1 procent in LCH Group verkocht voor 111 miljoen euro. Dit maakte de beursuitbater maandagochtend bekend. De voltooiing van de transactie zal begin juli plaatsvinden. Euronext zal hierdoor een belastingvrije boekwinst van circa 40 miljoen euro boeken in het derde kwartaal. Het belang stond voor 70,6 miljoen euro in de boeken. LCH meldde het belang te willen terugkopen na de vervroegde beëindiging van de clearingovereenkomst voor derivaten tussen Euronext en LCH per 16 januari. De verkoopprijs werd bepaald door een onafhankelijke expert. Euronext en LCH werken samen aan een ordelijke migratie van de clearingstromen van LCH naar Euronext Clearing. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.