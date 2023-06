AEX start handelsweek vermoedelijk terughoudend Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting min of meer vlak van start. Futures op de AEX index wijzen ongeveer een uur voor de beursgong op een beperkte winst van 0,1 procent. Afgelopen week daalde de AEX op weekbasis nog ruim twee procent naar 756,60 punten, na opmerkingen en acties van centrale banken die de hoop op een pauzering van het verkrappende monetaire beleid wegnamen. Zo verhoogde de Bank of England in reactie op tegenvallende inflatiecijfers de Bank Rate niet met de verwachte 25 maar met 50 basispunten, naar 5,00 procent. In mei stabiliseerde de Britse inflatie op een hoog niveau van 8,7 procent. Er was een daling voorzien. De kerninflatie nam zelfs toe, van 6,8 naar 7,1 procent. Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell zinspeelde daarnaast voor het Amerikaanse Congres op nog meerdere renteverhogingen dit jaar. Het terugdringen van de inflatie vereist volgens Powell vermoedelijk een periode van groei die lager ligt dan de trend én wat verzwakking van de arbeidsmarktomstandigheden. De besluiten zullen volgens Powell per vergadering worden genomen en zijn afhankelijk van de macrocijfers die dan bekend zijn. De Europese Centrale Bank gaat daarnaast "de laatste fase in" van haar verkrappingscyclus. Dit zei de vicepresident Luis de Guindos zondag in een interview met de Spaanse krant ABC. Wanneer de ECB precies stopt met haar reeks renteverhogingen "hangt af van de [macro]gegevens", benadrukte de centrale bankier. "Wat er gebeurt met de kerninflatie is heel belangrijk." Ook de beurzen op Wall Street moesten afgelopen week een stap terug doen, met verliezen voor de hoofdindices van gemiddeld anderhalf procent. In aanloop naar de laatste handelsweek van de eerste helft van 2023 zijn de winsten uit met name de techhoek echter nog steeds indrukwekkend, met een stijging van techbeurs Nasdaq met bijna dertig procent. De winst voor de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index bedraagt dit jaar evenwel slechts twee procent. De ontwikkelingen in Rusland, waarbij binnen een weekend min of meer een burgeroorlog werd uitgeroepen door het huurlingenleger van Jevgeni Prigozjin, en afgeblazen, lijken de markten daarnaast niet echt te raken. De Amerikaanse olie-future noteert vanochtend vrijwel onveranderd, terwijl de Aziatische aandelenmarkten weliswaar overwegend lager noteren, maar de verliezen wel binnen de perken blijven. De macro-economische agenda is vandaag bijna leeg. Beleggers hebben nog wel aandacht voor de Ifo-index in Duitsland. Bedrijfsnieuws Berenberg verhoogde het koersdoel voor Shell licht van 32,00 naar 32,50 euro, bij handhaving van het koopadvies. De toekomstvisie van Shell die CEO Wael Sawan op 14 juni uiteenzette voor beleggers en die focust op kostenbesparingen, rendement en kasstroom, is positief voor aandeelhouders en zal op termijn leiden tot een hogere aandelenkoers, aldus de zakenbank. Deutsche Bank verhoogde maandag het koersdoel Besi van 88,00 naar 100,00 euro, maar verlaagde het advies van Kopen naar Houden. Deutsche Bank verhoogde ook het koersdoel voor Aegon van 5,00 naar 5,50 euro, maar liet het advies onveranderd op Houden staan. Verder wees handelaar Bert van der Pol van Today's Group op een adviesverhoging door JPMorgan voor NN Group naar Overwogen. Euronext verkoopt het belang van 11,1 procent in LCH voor 111 miljoen euro. Slotstanden Wall Street De S&P 500 verloor vrijdag 0,8 procent op 4.348,33 punten, de Dow Jones index daalde 0,7 procent tot 33.727,43 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent lager op 13.492,52 punten. Bron: ABM Financial News

