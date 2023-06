Berenberg verhoogt koersdoel Shell Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft maandag het koersdoel voor Shell licht verhoogd van 32,00 naar 32,50 euro met een onveranderde koopaanbeveling. De toekomstvisie van Shell die CEO Wael Sawan op 14 juni in New York uiteenzette voor beleggers en die focust op kostenbesparingen, rendement en kasstroom, is positief voor aandeelhouders en zal op termijn leiden tot een hogere aandelenkoers. Dat stelde Berenberg in een rapport. Shell gaat minder investeren, vooral in marketing en chemie & producten, terwijl ook de operationele kosten omlaag moeten. De focus op rendement betekent dat speculatievere investeringen in schone technologie zoals waterstof en het opslaan van koolstof worden verlaten, terwijl er meer selectief wordt ingezet op stroom. Shell heeft relatief weinig schulden, vergeleken met rivalen, en hierdoor kan een groter deel van de vrije kasstroom direct naar de aandeelhouders. De voorkeur blijft uitgaan naar aandeleninkopen, met minimaal 5 miljard dollar in de tweede helft van het jaar. De analisten verwachten dat Shell dit jaar en volgend jaar al meer cash aan aandeelhouders zal teruggeven. Dit kan leiden tot een rendement op de vrije kasstroom van 12,5 procent bij een conservatieve verwachting voor de olieprijs. Dit kan vervolgens grotendeels worden uitgekeerd aan aandeelhouders, aldus analist Henry Tarr. Bron: ABM Financial News

