Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet.

Van het weekend trokken troepen van huurleger Wagner richting Moskou, maar deze operatie werd al vlot weer afgeblazen en Wagner-baas Jevgeni Prigozjin besloot zijn leger terug te trekken naar Wit-Rusland, na bemiddeling van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko.

IG voorziet een openingswinst van 34 punten voor de Duitse DAX en een plus van 13 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 8 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag lager geëindigd.

Het was een moeilijke week voor de Europese beurzen, waar de rentevrees weer de kop opstak. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zijn beleggers bezorgd dat de centrale banken een groeivertraging zullen negeren en het gevecht tegen de hoge inflatie prioriteit zullen geven.

"Deze zorgen zijn de afgelopen dagen toegenomen door de havikistische Fed-vergadering van vorige week, gevolgd door de groter dan verwachte renteverhogingen van 50 basispunten van de Bank of England en de Norges Bank donderdag", aldus Hewson.

Inkoopdata uit de eurozone hielpen het sentiment vrijdag ook niet. De samengestelde inkoopmanagersindex van de eurozone daalde van 52,8 in mei naar 50,3 deze maand, terwijl er een index van 52,5 was verwacht.

Na twee kwartalen van lichte krimp, ziet hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank een stijgende kans dat ook het tweede kwartaal in een krimp zal uitmonden voor de eurozone. Vooral door de zwakke dienstensector in Frankrijk, voegde hij daaraan toe. Die index daalde van 52,5 in mei naar 48,0 in juni, de laagste stand in 28 maanden.

De Duitse index liet een daling zien van 53,9 naar 50,8, terwijl er een index van 53,5 was verwacht.

De scherpe daling van de index voor de eurozone geeft volgens econoom Bert Colijn van ING tegen het einde van het kwartaal een algemeen gevoel van zwakte in de economische bedrijvigheid. Nog een kwartaal van negatieve bbp-groei is volgens Colijn niet ondenkbaar, "hoewel de huidige malaise duidelijk mild genoeg blijft voor de Europese Centrale Bank om niet van koers te veranderen", aldus de econoom.

De Britse detailhandelsverkopen bleken in mei op maandbasis toch te zijn gestegen, met 0,3 procent, terwijl er gerekend werd op een daling met 0,2 procent. In april bedroeg het verkoopvolume 0,5 procent. De inkoopdata lieten voor het VK een duidelijke groeivertraging zien.



Bedrijfsnieuws

Siemens Energy waarschuwde donderdagavond dat het zijn winstverwachting voor 2023 intrekt. Siemens Gamesa, dat inmiddels bijna volledig in handen is van Siemens Energy, kampt met kwaliteitsproblemen bij zijn windturbines en herstelwerkzaamheden kunnen meer dan 1 miljard euro kosten. Het aandeel verloor vrijdag liefst 37 procent.

Financials stonden vrijdag onder druk. BNP Paribas daalde circa 1,5 procent. ABN AMRO verloor in Amsterdam ruim 3 procent en KBC daalde in Brussel met 2,5 procent. Deutsche Bank leverde 1,5 procent in en Commerzbank bijna 6 procent.

In Frankfurt ging MTU Aero Engines aan kop, met een plus van zo'n anderhalf procent en eindigden ook Symrise en Covestro duidelijk in het groen.



Halfgeleiders kenden ook een tegenvallende dag. Infineon verloor bijna 4 procent in de DAX en STMicroelectronics daalde 2,5 procent in Parijs. ASML verloor 1,7 procent in Amsterdam.

Orange ging aan kop in de CAC 40, met een plus van bijna anderhalf procent. Eurofins Scientific sloot de rij, met een verlies van 3 procent.

Euro STOXX 50 4.271,61 (-0,8%)

STOXX Europe 600 453,14 (-0,3%)

DAX 15.829,94 (-1,0%)

CAC 40 7.163,42 (-0,6%)

FTSE 100 7.461,87 (-0,5%)

SMI 11.221,22 (+0,3%)

AEX 756,60 (-0,3%)

BEL 20 3.523,37 (-0,7%)

FTSE MIB 27.209,66 (-0,7%)

IBEX 35 9.265,80 (-1,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Maandag gaat Wall Street een groene opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager geëindigd. De indexen in New York verloren op weekbasis gemiddeld anderhalf procent.

"Amerikaanse aandelen verliezen terrein nu de wereldwijde groeivooruitzichten blijven verslechteren na zwakke wereldwijde PMI-metingen," zei Edward Moya van Oanda.

De Amerikaanse industrie kromp in juni harder, terwijl de groei in de dienstensector vertraagde. Dat zorgde voor een daling van de samengestelde inkoopmanagersindex van 54,3 naar 53,0.

"De groei blijft afhankelijk van de uitgaven in de dienstensector, terwijl de maakindustrie na drie maanden van groei weer krimpt", zei econoom Chris Williamson van S&P Global, die wel rekent op een gemiddelde groei van 2 procent voor de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal. In het eerste kwartaal lag de groei op 1,3 procent.

Aandelen staan sowieso onder druk na een reeks renteverhogingen door centrale banken en het commentaar van Fed-voorzitter Jerome Powell eerder deze week, dat de Amerikaanse centrale bank de rente de komende maanden waarschijnlijk nog twee keer zal verhogen.

De acties van de centrale banken jagen de vrees voor een recessie aan.

Kunstmatige intelligentie, productiviteitswinsten en efficiëntieverbeteringen in het Amerikaanse bedrijfsleven zorgen voor risicobereidheid, maar "agressieve centrale banken liggen op de loer", zei Jose Torres van Interactive Brokers.

De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen zei vrijdag dat meer Amerikaanse banken dit jaar zullen proberen te fuseren, omdat de hogere rentes en de recente onrust in de sector het voor hen duurder maken om spaarders aan zich te binden.

Het betalen van hogere rentes voor deposito's tast de winstgevendheid van deze banken aan, zei Yellen, die geen specifieke banken noemde. Volgende maand moet duidelijk worden of dit ook zo is, wanneer de tweede kwartaalcijfers verschijnen. De KBW Regional Bank index staat vrijdag circa een procent lager.

WTI-olie werd vrijdag een half procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

CarMax steeg ruim 10 procent, nadat de verkoper van gebruikte auto's een beter dan verwachte winst rapporteerde, terwijl de omzet minder daalde dan verwacht.

3M steeg licht, nadat het bedrijf zei claims over zogenaamde forever-chemicaliën in drinkwater te zullen schikken met openbare waterleveranciers. De overeenkomst heeft een waarde van 10,3 miljard dollar en wordt betaald over 13 jaar.

Smith & Wesson won circa 20 procent, nadat de vuurwapenproducent het afgelopen kwartaal beter presteerde dan verwacht en zijn kwartaaldividend met 20 procent verhoogde.

Braze verloor zo'n 2 procent. Het cloudsoftwarebedrijf boekte het afgelopen kwartaal een 31 procent hogere omzet van 101,8 miljoen dollar, terwijl het verlies lager uitkwam dan verwacht.

S&P 500 index 4.348,33 (-0,8%)

Dow Jones index 33.727,43 (-0,7%)

Nasdaq Composite 13.492,52 (-1,0%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren maandag in het rood, maar de verliezen blijven beperkt.

Nikkei 225 32.739,09 (-0,1%)

Shanghai Composite 3.174,23 (-0,7%)

Hang Seng 18.862,74 (-0,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0900. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,0888.

USD/JPY Yen 132,38

EUR/USD Euro 1,0900

EUR/JPY Yen 156,30

MACRO-AGENDA:

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - Juni (Dld)

00:00 ECB-symposium Sintra (Por)

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 Prosus - Jaarcijfers