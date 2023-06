Macrocijfers domineren komende week

(ABM FN-Dow Jones) Nu diverse centrale banken de rentes verder hebben verhoogd en verschillende vertegenwoordigers het monetair beleid hebben toegelicht, kunnen beleggers zich in de komende week vooral richten op de macro-economische ontwikkelingen.

Veel vuurwerk wordt echter niet verwacht en de meeste aandacht zal uitgaan naar de inflatiecijfers in Europa en de VS die aan het einde van de week gepland staan. De hardnekkige inflatie zorgt ervoor dat centrale bankiers vooralsnog niet klaar zijn met het doorvoeren van renteverhogingen en het beoogde doel van 2 procent is nog ver weg.

Verder lijkt de markt zich voorzichtig te positioneren voor het komende cijferseizoen, dat medio juli weer losbarst. Tot nu toe hebben de meeste bedrijven in positieve zin verrast en weten ze vooralsnog het grootste gedeelte van de inflatie door te berekenen aan de eindconsument. De vraag is dan ook of ze dit kunnen volhouden.

Maandag staat in Duitsland het IFO ondernemersvertrouwen over juni op de rol.

Dinsdag is het in de VS dan tijd voor de orders van duurzame goederen in mei, de Case Shiller huizenprijzen over april, het consumentenvertrouwen over juni en het aantal nieuw verkochte woningen in mei.

Op woensdag komen beleggers in Europa meer te weten over het consumentenvertrouwen in Duitsland en Frankrijk. In de VS is het dan tijd voor de wekelijkse hypotheekaanvragen en olievoorraden.

Donderdag worden in Japan de detailhandelsverkopen over mei gepubliceerd. In Nederland is er aandacht voor het producentenvertrouwen over juni. In Europa staat het consumentenvertrouwen en het economisch sentiment over juni op de rol en in Duitsland staat de inflatie over juni gepland. Uit de VS komen de wekelijkse werkloosheidsaanvragen, evenals de definitieve economische groeicijfers over het eerste kwartaal. Ook zal er nog aandacht zijn voor de Amerikaanse aanstaande woningverkopen gedurende de maand mei.

Aan het einde van de week volgen in Nederland de cijfers over de omzet van de detailhandel en de producentenprijzen over mei. In Duitsland staan de detailhandelsverkopen en werkloosheidscijfers op de agenda. In het VK worden de definitieve economische groeicijfers over het eerste kwartaal bekendgemaakt.



Vrijdag is een echte inflatiedag met de consumentenprijzen uit Frankrijk en de gehele eurozone. Ook in de VS worden inflatiecijfers bekendgemaakt en krijgen beleggers meer informatie over de persoonlijke inkomens en PCE-inflatie in mei. Ten slotte zal er aandacht zijn voor de inkoopmanagersindex in Chicago en het consumentenvertrouwen in Michigan gedurende de maand juni.



Verder kijken beleggers volgende week naar het symposium van de Europese Centrale Bank in het Portugese Sintra, dat tussen maandag en woensdag plaats vindt.



Bedrijfsnieuws

Het is een betrekkelijk rustige week qua bedrijfsnieuws. Maandag staan nog wel de jaarcijfers van Prosus op de agenda en donderdag is het aan Ease2pay om de boeken te openen. Vrijdag is het dan aan Accsys om de jaarcijfers te publiceren.

Er staan ook gedurende de week wat jaarvergaderingen gepland zoals bij ABN AMRO en Sligro.

In België zijn er ook jaarvergaderingen van Nyrstar, Gimv en MDxHealth. Vrijdag noteert Econocom ex-dividend.

In de VS openen donderdag Nike en Acuity Brands de boeken en is het vrijdag aan Constellation Brands om de cijfers over het eerste kwartaal bekend te maken.