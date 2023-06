'ECB gaat laatste fase van renteverhogingen in' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank gaat "de laatste fase in" van haar verkrappingscyclus. Dit zei de vicepresident Luis de Guindos zondag in een interview met de Spaanse krant ABC. Wanneer de ECB precies stopt met haar reeks renteverhogingen "hangt af van de [macro]gegevens", benadrukte de centrale bankier. "Wat er gebeurt met de kerninflatie is heel belangrijk." De ECB heeft sinds juli vorig jaar de rente al met 400 basispunten verhoogd en verwacht wordt dat ook volgende maand een renteverhoging wordt doorgevoerd. Volgens De Guindos beginnen de effecten van de renteverhogingen "door te werken". Hij wijst op de afname van de vraag naar krediet, die de reële economische activiteit beïnvloedt. "Als dit vertraagt, zal ook de inflatie afnemen. De eindstreep is in zicht", aldus de vicepresident van de ECB. De centrale bankier wees verder op de zogeheten "tweede-ronde-effecten", waarbij de inflatie wordt beïnvloed door loonstijgingen en de ontwikkeling van de arbeidskosten. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de centrale bank krachtiger moet optreden. Verder kan ook het begrotingsbeleid van landen een rol spelen om de inflatie te verlagen. Maandagavond begint het jaarlijkse symposium van de ECB in het Portugese Sintra. Bij een paneldiscussie op woensdag praten ECB-voorzitter Christine Lagarde en haar collega's Jerome Powell van de Federal Reserve, Andrew Bailey van de Bank of England en Kazuo Ueda van de Bank of Japan over het monetaire beleid. Bron: ABM Financial News

