TotalEnergies en Aramco pompen miljarden in Saoedische fabriek

Beeld: Total

(ABM FN-Dow Jones) TotalEnergies en Saudi Aramco hebben contracten toegekend voor de bouw van het 11 miljard dollar kostende "Amiral"-complex in Jubail in Saoedi-Arabië. Dit maakten de energiereuzen dit weekend bekend. De zogeheten Engineering, Procurement and Construction-contracten werden onder meer toegekend aan het Zuid-Koreaanse Hyundai Engineering & Construction, het Italiaanse Maire Tecnimont en een Saoedische dochteronderneming van het Chinese Sinopec. Geïntegreerd met de bestaande SATORP-raffinaderij in Jubail, zal het nieuwe petrochemische complex de capaciteit hebben om 1,65 miljoen ton ethyleen en andere industriële gassen per jaar te produceren. De uitbreiding zal naar verwachting meer dan 4 miljard dollar aan extra investeringen aantrekken in verschillende industriële sectoren en ongeveer 7000 directe en indirecte banen creëren in Saoedi-Arabië. Bron: ABM Financial News

