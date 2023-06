Valuta: drie belangrijke thema's voor valutamarkt

(ABM FN-Dow Jones) Er zijn op korte termijn drie belangrijke thema's die de valutamarkt kunnen beïnvloeden. Dit stelt valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst.

Allereerst zijn er de centrale banken die zich blijven inzetten om de inflatie te bestrijden.

"Er is een wezenlijk risico dat centrale banken, na zelfgenoegzaam te zijn geweest met betrekking tot de inflatiedynamiek in het onmiddellijke post-Covid tijdperk, te veel doen om de inflatiedruk te bestrijden. Dit kan leiden tot meer economische neergang in het tweede semester", aldus Derks.



Een tweede punt is een sterke dollar, terwijl "de marktconsensus een cyclusdaling verwacht vanaf het derde kwartaal in een context van zeer lage volatiliteit", aldus de marktkenner. Derks rekent ook op een daling van de dollar, maar: "het zal geen rechte neerwaartse lijn zijn."



Een derde punt is belangrijk voor bedrijven die blootgesteld zijn aan de valutamarkt. "De voortdurende daling van de volatiliteit tussen de markten. Dit is een breed gedragen fenomeen dat we in alle marktsegmenten waarnemen, ook in aandelen", aldus Derks.



Hij wijst op de VIX index, "die terug is op niveaus die niet meer zijn gezien sinds de oorlog in Oekraïne. Dit heeft grote marktimplicaties voor valuta, omdat het meer interesse wekt voor de carry trade", legt Derks uit.



"Bij deze strategie wordt geleend tegen een lage rente en geherinvesteerd in een valuta met een hogere rente", aldus de valutaspecialist van iBanFirst.



Derks stelt dat de breed gedragen lage volatiliteit ongebruikelijk is, nu alle economische indicatoren wijzen op een verdere vertraging van het BBP en er in de VS zelfs duidelijk risico is op een recessie. Ook is er veel onzekerheid over het Chinese herstel, zeker nu de centrale bank daar juist meer verruimende maatregelen neemt.



"De laatste bewegingen van de Chinese centrale bank (PBoC) lijken erop te wijzen dat de Chinese beleidsmakers zich ongemakkelijk voelen bij de aanhoudende economische vertraging en dat het slechter gaat dan de officiële cijfers laten zien. Dit is per saldo negatief voor de risicobereidheid", aldus Derks.



Ondanks al deze factoren blijft de volatiliteit dus laag.



"Het kan een tijdje duren voordat er een correctie komt, immers markten kunnen zich langer dan verwacht irrationeel gedragen. Maar ‘mind you’: het staat vandaag niet in de krant dat er morgen een correctie komt, die zal altijd onverwacht zijn", besluit Derks.