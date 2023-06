Olieprijs daalt verder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag verder gedaald. Bij een settlement van 69,16 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,5 procent goedkoper. Op weekbasis werd WTI bijna 4 procent goedkoper. "Zorgen over een afnemende vraag in ontwikkelde landen, om zowel economische als structurele redenen, en de mogelijkheid dat het herstel van de vraag in China teleurstellend zal zijn, wegen op de prijs", aldus analisten van Commerzbank. Daarnaast is de export van Iraanse olie recent flink opgelopen, zei Vortexa-analist Armen Azizian, met 400.000 vaten boven het dagelijks gemiddelde wanneer gemeten over 12 maanden. Het technische plaatje voor WTI suggereert wel dat de weerstand tussen de 67 en 69 dollar vooralsnog standhoudt, volgens Sevens Report. Maar "de herhaalde tests van dezelfde steun en voortdurend zwakkere herstelmomenten suggereert dat de oliemarkt een kantelpunt nadert; klaar om ofwel te dalen naar een nieuw dieptepunt in 2023 of eindelijk voorbij de 72-73 dollar-zone te komen", voorspellen de analisten. Bron: ABM Financial News

