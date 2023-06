AEX voelt toch weer rentevrees

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week aardig gedaald, nadat de rentevrees weer werd aangewakkerd door de opmerkingen en acties van mondiale centrale banken. Met een slot van 756,60 punten op vrijdag verloor de AEX op weekbasis 2,1 procent. Vorige week won de index nog terrein bij een slot van 772,72 punten.

"We zien verdere zwakte in Europa door de toenemende bezorgdheid dat centrale banken een vertraging van de economie zullen negeren en prioriteit zullen geven aan de strijd tegen inflatie", verklaarde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets het algemene sentiment.

"Even een kleine 'wake-up call'. Dat de inflatie niet in een rechte lijn omlaag gaat, was wel te verwachten", voegde investment manager Simon Wiersma van ING toe.

"Maar dat de inflatie in het Verenigd Koninkrijk vorige maand verder zou zijn aangetrokken, had ook niet iedereen verwacht", aldus Wiersma.

In mei stabiliseerde de Britse inflatie op een hoog niveau van 8,7 procent. Er was een daling voorzien. De kerninflatie nam zelfs toe, van 6,8 naar 7,1 procent.

De Bank of England verhoogde in reactie hierop de Bank Rate niet met de verwachte 25 maar met 50 basispunten naar 5,00 procent. De centrale bank streeft naar een inflatie van 2 procent.

"Maandenlang hebben beleidsmakers van de BoE consequent de hardnekkigheid van inflatoire trends onderschat", volgens marktanalist Hewson van CMC Markets.

"Als de inflatie hardnekkig blijft, moet de rente verder omhoog", aldus de marktanalist.

De Bank of England verwacht wel dat de inflatie "in de loop van het jaar naar verwachting aanzienlijk verder zal dalen."

ING rekent op "twee verdere verhogingen met 25 basispunten" door de Bank of England.

Ook andere centrale banken, waaronder die uit Noorwegen, Zwitserland en Turkije, verhoogden afgelopen week de rentes. De Norges Bank en de Zwitserse SNB lieten doorschemeren dat het daar niet bij blijft.

Powell zinspeelt op meer renteverhogingen

De voor de markt misschien wel belangrijkste centrale bank lijkt ook nog niet klaar met het verhogen van de rente. Tijdens een tweedaagse hoorzitting van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell voor het Amerikaanse Congres gaf hij aan dat er dit jaar nog twee renteverhogingen mogelijk zijn, mits de Amerikaanse economie stand houdt.

"Een deel van de markt heeft kennelijk andere verwachtingen dan de Fed en houdt daarmee wellicht rekening met nog één renteverhoging in plaats van twee, waar de dot plot vorige week op duidde", zei valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury tegen ABM Financial News.

Het terugdringen van de inflatie vereist volgens Powell vermoedelijk een periode van groei die lager ligt dan de trend én wat verzwakking van de arbeidsmarktomstandigheden. De besluiten zullen volgens Powell per vergadering worden genomen en zijn afhankelijk van de macrocijfers die dan bekend zijn.

De CME FedWatch Tool liet vrijdag zien dat circa 77 procent van de markt verwacht dat de Fed de rente in juli met 25 basispunten verhoogt.

Beleggers leken verder niet onder de indruk van de Chinese renteverlagingen met 10 basispunten, die dinsdag werden doorgevoerd. Volgens economen van Société Générale was gerekend op verlagingen met 15 punten voor de één- en vijfjaarsrente.

"De verlaging op zich lijkt voorlopig een druppel op een gloeiende plaat", volgens beleggingsspecialist Kevin Verstraete van online broker Lynx. "Beleggers lijken pas tevreden te zijn wanneer de PBoC ook andere beleidsinstrumenten gaat inzetten, denk hierbij aan reservevereisten en bankleningquota."

Volgens de marktkenner lijken de markten ook niet positief over de uitkomst van het bezoek van Antony Blinken aan China.

"Op vele vlakken lijkt er niet naar elkaar toegewerkt te zijn. Geen enkel signaal over het technologiedispuut of Taiwan. Er zullen wel opvolggesprekken volgen en Blinken lijkt tevreden te zijn dat China en de VS weer praten op het hoogste niveau", aldus Verstraete.

Mondiale inkoopdata toonden vrijdag geen vrolijk beeld in de eurozone.

De economie in de eurozone kende in juni een groeivertraging en beweegt richting krimp. De samengestelde inkoopmanagersindex daalde van 52,8 naar 50,3, het laagste niveau in 5 maanden.

Na twee kwartalen van lichte krimp, ziet hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank een stijgende kans dat ook het tweede kwartaal in een krimp zal uitmonden. Vooral door de zwakke dienstensector in Frankrijk, voegde hij daaraan toe. Die index daalde van 52,5 in mei naar 48,0 in juni, de laagste stand in 28 maanden.

De Amerikaanse industrie kromp in juni harder, terwijl de groei in de dienstensector vertraagde. Dat zorgde voor een daling van de samengestelde index van 54,3 naar 53,0.

"De groei blijft afhankelijk van de uitgaven in de dienstensector, terwijl de maakindustrie na drie maanden van groei weer krimpt", zei econoom Chris Williamson van S&P Global, die wel rekent op een gemiddelde groei van 2 procent voor de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal. In het eerste kwartaal lag de groei op 1,3 procent.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0888 en werd daarmee op weekbasis een half procent minder waard. WTI-olie kostte vrijdag circa 68 dollar, wat op weekbasis een daling van de olieprijs met bijna 5 procent betekende.

Stijgers en dalers

Aegon steeg afgelopen week bijna 2 procent na het presenteren van nieuwe doelstellingen tijdens een beleggersdag. Analisten wezen erop dat Aegon meer dividend belooft. UBS verhoogde het koersdoel voor Aegon licht.

NN Group daalde iets meer dan een half procent op weekbasis. De verzekeraar gaat voor een bedrag van 235 miljoen euro eigen aandelen inkopen om de verwatering van het dividend in aandelen te neutraliseren. ASR ging aan kop in de AEX, met een plus van ruim 3 procent op weekbasis.

Ahold steeg een half procent op weekbasis na een koopaanbeveling van Kepler Cheuvreux. AkzoNobel verloor afgelopen week ruim 2 procent, na een winstwaarschuwing van Lanxess.

KPN steeg ruim 2,5 procent op weekbasis. Het telecombedrijf neemt glasvezelnetwerken over van Primevest. Verder wees handelaar Bert van der Pol van Today's Group op een positief rapport van Morgan Stanley, waarin KPN als een topfavoriet werd bestempeld. Het koersdoel werd door de Amerikaanse zakenbank verhoogd naar 4,00 euro, onder meer omdat Morgan Stanley verwacht dat KPN minder zal hoeven te investeren.

Hekkensluiter in de AEX was Prosus, dat ruim 9 procent liet gaan. De internetinvesteerder komt na het weekend met cijfers.

Just Eat Takeaway daalde afgelopen week bijna 8 procent in de AMX. Goldman Sachs gaf afgelopen week een Neutraal advies voor het aandeel met een koersdoel van 15,70 euro. Delivery Hero en Deliveroo kregen wel koopaanbevelingen van Goldman.

AMG verloor meer dan 2 procent, na een koersdoelverhoging door ING met handhaving van het koopadvies. ING onderbouwde de verhoging van het koersdoel voornamelijk met het herstel van de prijzen voor lithium, terwijl de fundamentele omstandigheden, waaronder de energietransitie, volgens de bank nog altijd een koopadvies rechtvaardigen.

OCI was een van de weinige stijgers, met een winst op weekbasis van bijna 2 procent. Allfunds en Aalberts sloten de rij met een verlies van ruim 8 procent. Inpost steeg rond een procent.

Onder de kleinere aandelen won Heijmans afgelopen week licht terrein. De bouwer neemt Van Wanrooij over voor een ondernemingswaarde van 298 miljoen euro.

Ebusco daalde bijna 4 procent. Het bedrijf kwam afgelopen week wel met positief productienieuws.

De winsten in de AScX waren vrij bescheiden. Nedap ging aan kop met een plus van een procent. Sif liet 13 procent gaan en Vivoryon 11 procent.