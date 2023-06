Wall Street koerst lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren vrijdag lager met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 verliest 0,4 procent op 4.363,09 punten, de Dow Jones index daalt ook 0,4 procent op 33.812,61 punten en de Nasdaq noteert 0,5 procent lager op 13.566,16 punten. De indexen in New York liggen op koers voor verliezen op weekbasis van gemiddeld een procent. "Amerikaanse aandelen verliezen terrein nu de wereldwijde groeivooruitzichten blijven verslechteren na zwakke wereldwijde PMI-metingen," zei Edward Moya van Oanda. De Amerikaanse industrie kromp in juni harder, terwijl de groei in de dienstensector vertraagde. Dat zorgde voor een daling van de samengestelde index van 54,3 naar 53,0. "De groei blijft afhankelijk van de uitgaven in de dienstensector, terwijl de maakindustrie na drie maanden van groei weer krimpt", zei econoom Chris Williamson van S&P Global, die wel rekent op een gemiddelde groei van 2 procent voor de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal. In het eerste kwartaal lag de groei op 1,3 procent. Aandelen staan sowieso onder druk na een reeks renteverhogingen door centrale banken en het commentaar van Fed-voorzitter Jerome Powell eerder deze week, dat de Amerikaanse centrale bank de rente de komende maanden waarschijnlijk nog twee keer zal verhogen. De acties van de centrale banken jagen de vrees voor een recessie aan. Kunstmatige intelligentie, productiviteitswinsten en efficiëntieverbeteringen in het Amerikaanse bedrijfsleven zorgen voor risicobereidheid, maar "agressieve centrale banken liggen op de loer", zei Jose Torres van Interactive Brokers. De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen zei vrijdag dat meer Amerikaans banken dit jaar zullen proberen te fuseren, omdat de hogere rentes en de recente onrust in de sector het voor hen duurder maken om spaarders aan zich te binden. Het betalen van hogere rentes voor deposito's tast de winstgevendheid van deze banken aan, zei Yellen, die geen specifieke banken noemde. Volgende maand moet duidelijk worden of dit ook zo is, wanneer de tweede kwartaalcijfers verschijnen. De KBW Regional Bank index staat vrijdag circa een procent lager. De euro/dollar noteert vrijdagavond op 1,00896. WTI-olie is rond een procent goedkoper en kost 69 dollar per vat. Bedrijfsnieuws CarMax stijgt 9,5 procent, nadat de verkoper van gebruikte auto's een beter dan verwachte winst rapporteerde, terwijl de omzet minder daalde dan verwacht. 3M daalt licht, nadat het bedrijf zei claims over zogenaamde forever-chemicaliën in drinkwater te zullen schikken met openbare waterleveranciers. De overeenkomst heeft een waarde van 10,3 miljard dollar en wordt betaald over 13 jaar. Smith & Wesson wint liefst 21 procent, nadat de vuurwapenproducent het afgelopen kwartaal beter presteerde dan verwacht en zijn kwartaaldividend met 20 procent verhoogde. Braze verliest 2 procent. Het cloudsoftwarebedrijf boekte het afgelopen kwartaal een 31 procent hogere omzet van 101,8 miljoen dollar, terwijl het verlies lager uitkwam dan verwacht. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.